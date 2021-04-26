Санитарный стул для инвалидов и пожилых людей: что нужно знать при выборе

17:35 26.04.2021

Человеку с ограниченными возможностями, будь то ребенок, старик или прооперированный пациент среднего возраста, часто сложно даже добраться до туалета.

Благо, технологии шагнули вперед. Если раньше для удовлетворения естественных потребностей использовались лишь судна и утки, то современный санитарный стул для инвалидов радуют удобством и функциональностью. Специальные устройства обладают продуманной до мелочей конструкцией. Да и внешне они смотрятся достаточно эстетично. Таким образом, жизнь прооперированного или старика в разы упрощается. Да и для того, кто ухаживает за человеком с ограниченными возможностями, санитарные стулья для пожилых людей становятся отличным помощником.

Конструкция специальных санитарных стульев для инвалидов и пожилых людей – достаточно простая и незатейливая. Но, несмотря на это, туалеты для людей с ограничениями бывают разными и выбор в каждом конкретном случае нужно делать индивидуально. Они отличаются по целому ряду параметров. Это и степень мобильности устройства, и функциональность, и наличие механизма складывания. Да и отходы в конструкции могут собираться разными способами. А многие современные модели получили еще и массу дополнительных опций.

Типы санитарных туалетов

Рассмотрим детальнее основные типы санитарных туалетов, которые удобно использовать людям с ограниченными возможностями.