Санитарный стул для инвалидов и пожилых людей: что нужно знать при выборе
Благо, технологии шагнули вперед. Если раньше для удовлетворения естественных потребностей использовались лишь судна и утки, то современный санитарный стул для инвалидов радуют удобством и функциональностью. Специальные устройства обладают продуманной до мелочей конструкцией. Да и внешне они смотрятся достаточно эстетично. Таким образом, жизнь прооперированного или старика в разы упрощается. Да и для того, кто ухаживает за человеком с ограниченными возможностями, санитарные стулья для пожилых людей становятся отличным помощником.
Конструкция специальных санитарных стульев для инвалидов и пожилых людей – достаточно простая и незатейливая. Но, несмотря на это, туалеты для людей с ограничениями бывают разными и выбор в каждом конкретном случае нужно делать индивидуально. Они отличаются по целому ряду параметров. Это и степень мобильности устройства, и функциональность, и наличие механизма складывания. Да и отходы в конструкции могут собираться разными способами. А многие современные модели получили еще и массу дополнительных опций.
Типы санитарных туалетов
Рассмотрим детальнее основные типы санитарных туалетов, которые удобно использовать людям с ограниченными возможностями.
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Опорная рама. Такая конструкция стоит совсем недорого и устанавливается над обычным унитазом. Кроме сиденья и крышки, она также обладает специальным каркасом из металла. Как показывает практика, конструкция – достаточно удобная, позволяет человеку с ограниченными возможностями гораздо проще садиться и вставать. Но подойдет такой вариант не для всех. Он – идеален для людей, которые могут самостоятельно добраться до уборной. Лучше отдавать предпочтение опорным рамам с возможностью регулировки высоты ножек. Таким образом, удастся построить конструкцию под индивидуальные параметры тела конкретного человека. Для совсем ослабленных людей нужно присмотреться к другим конструкциям.
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Стационарный санитарный стул кресло не требует похода в уборную, такой вариант часто используют во многих современных клиниках. Да и для жилых домов такой стул часто становится настоящим спасением. В продаже есть простые варианты со сменным ведром, и более продвинутые модификации. Как показывает практика, для пациентов, которые могут двигаться, будет достаточно наиболее примитивной модели. Для лежачих пациентов лучше подобрать стул с откидными подлокотниками, такая конструкция будет для него более комфортной.
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Складной стул с санитарным оснащением является отличной альтернативной обычному варианту. Его главным преимуществом является простота хранения и мобильность. Благодаря возможности быстро сложно такой стул, он занимает минимум места и отлично подходит для больных, рядом с которыми всегда есть человек, который за ними ухаживает.
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Модель на колесиках упрощает перемещение, как самой конструкции, так и человека с ограниченными возможностями. В случае необходимости его можно отвести на стуле в другое помещение, к примеру, в душевую комнату.
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