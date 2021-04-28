Процедура ЭКО: все, что нужно знать

19:52 28.04.2021

Бесплодие – это бич современного людского поколения.

По статистике, около двадцати процентов пар на территории России не могут иметь детей. Существует огромное количество факторов, влияющих на возникновения бесплодия – гормоны и физические особенности. Гормональные проблемы в основном решаются, а такие нарушения, как непроходимость маточных труб и мужское бесплодие не решаются медикаментозных путем. В этой статье мы обсудим что такое ЭКО.

Экстракорпоральное оплодотворение

Экстракорпоральное оплодотворение или ЭКО – это метод оплодотворения, в основе которого лежит метод оплодотворения вне женского организма. Нужно определить, в каких случаях классические методы зачатия не работают:

1. Отсутствие маточных труб или нарушение их функциональности;

2. Мужское бесплодие;

3. Половые заболевания, такие как эндометриоз, поликостозные яичники

4. Проблемы с эндокринной системой;

Необходимые условия для проведения ЭКО

В центре ЭКО можно провести экстракорпоральное оплодотворение, но для этого должны быть выполнены определенные условия;

1. В первую очередь, оба партнера должны морально готовы к этому шагу;

2. Не должно быть никаких воспалительных процессов в организме, а конкретно в половой системе обоих партнеров;

3. Не должно быть патологических изменений в матке, а также образований в яичниках.

Как происходит процедура ЭКО?

1. Доноры спермы проходят полное обследование на предмет наличия инфекций – гепатит, СПИД и прочее. Далее, сперма находится на заморозке в течение шести месяцев. После этого опять же данный мужской биологический материал исследуется еще раз.

2. Выбрать донора спермы можно по визуальным характеристикам, таких как рост, раса, вес, группа крови и так далее.

3.Биологический материал, который находится в заморозке, отправляется в клинику, где будет использоваться, в специальном кейсе;

4. У женщины должна быть овуляция;

5. В назначенный день сперма, которая была подвергнута обработке и в которой находится огромное количество активных сперматозоидов, с помощью специального прибора (катетера) погружается в полость матки. Эта операция совершенно безболезненна для женщины;

6. Нужно понимать, что именно от состояния репродуктивной женской системы зависит исход оплодотворения семенем.



Более подробную информацию о проведении ЭКО можно найти на сайте altra-eko.ru