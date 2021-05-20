Бюгельные протезы: что это и зачем нужно

22:37 20.05.2021

Зубы – это не только вещь, придающая человеку приятный эстетический вид, но и, в первую очередь, гарантия комфортной жизни человека.

Уход за полостью рта – это то, без чего достаточно сложно комфортно ощущать себя. В этой статье мы поговорим про бюгельные протезы Люмидент и зачем они нужны.

Что такое бюгельные протезы?

Бюгельный протез – конструкция, которая состоит из искусственных зубов и ,так называемой, десны, которые устанавливаются на бюгель. Бюгель – это металлическая сплошная дуга. Этот протез достаточно плотно фиксируется к зубам человека или имплантам, обеспечивая максимально однородное распределение нагрузки челюсти. Нужно отметить, что бюгельный протез не имеет неба, поэтому выглядят они очень миниатюрно и практически не заметны на человеке.

В каких случаях человеку необходимо приобретать бюгельный протез?

Существует ряд проблем, возникновение которых может быть причиной приобретения бюгельного протеза:

1. Дефекты ротовой полости и зубного ряда;

2. Дефекты с одной стороны или с двух сторон челюсти;

3. В случае потери основного ряда зубов и невозможности поставить полноценный протез в виде целой челюсти для того, чтобы нормализовать полноценное разжевывание пищи.

Когда нельзя ставить бюгельные протезы

Однако, у любого вида лечения или вмешательства в организм человека существует ряд противопоказаний:

1. Любой воспалительный процесс в ротовой полости;

2. Хронические заболевания человека;

3. Наличие неправильного прикуса;

4. Недостаточное количество или полное отсутствие опорных зубов.

Виды бюгельных протезов

Как и любую конструкцию, бюгельные протезы можно классифицировать. Их классификация определяется по качеству материала и способу фиксации. Существуют бюгельные протезы, сделанные из пластмассы, а есть протезы, выполненные из композитных материалов (органический матрикс, неорганический наполитель и силан).

1. Бюгельный протез на кламмерах. Достаточно недорогой вариант, базирующийся на поддерживании протеза на опорных зубах с помощью специальных крючков, которые и называются кламмерами. Кламмера бюгельного протеза препятствуют его выпадению и подвижности, а также частично передают на зубные корни вертикальную жевательную нагрузку, тем самым уменьшая давление бюгельного протеза на десну.

2. Бюгельный протез на аттачментах. Смысл такого протеза заключается в креплении на микрозамках, которые совершенно не видны вооруженным глазом. Одна часть конструкции находится на протезе, а другая на опорном зубе, при это она как бы закрывается коронкой.

3. Бюгельный протез на телескопических коронках. В данном случае конструкция фиксируется за счет составных коронок. Часть, которую принято снимать, выглядит как полый зуб внутри, а опора – культя из металла.

4. Ацеталловые бюгельные протезы, в составе которых применяется синтетическая смола.



Цена бюгельных протезов

Конечно же, бюгельные протезы бывают разные. От типа протеза и сопутствующих характеристик зависит цена на конструкцию. В Киеве, как и во многих цивизивонных городах мира, многие стоматологические клиники занимаются данным типов протезирования. Например, клиника Люмидент, известная своим качеством предоставления стоматологических услуг и командой профессионалов-специалистов, поможет любому человеку определить какой именно тип имплантов или протеза необходим. Более подробную информацию об услугах можно найти на официальном сайте клиники.