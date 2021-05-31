Что нельзя делать при цистите

22:44 31.05.2021

Цистит - воспалительное заболевание мочевого пузыря.

Намного чаще оно возникает у женщин. Это обусловлено особенностями строения мочеиспускательного канала (короткий и широкий) и его расположения (в непосредственной близости к влагалищу и анальному отверстию). Из-за таких особенностей высока вероятность попадания инфекций в мочеиспускательный канал. Но это не единственная причина возникновения цистита. Он развивается из-за плохой гигиены, нарушение микрофлоры влагалища, незащищенные половые контакты, половые инфекции. Для диагностики цистита используют УЗИ мочевого пузыря, осмотры и лабораторные исследования. Это заболевание многие считают несерьезным и незначительным и пытаются лечить его самостоятельно, чего категорически нельзя делать, поскольку это может привести к серьезным последствиям.

Самолечение при цистите опасно

Лечить цистит народными средствами и даже аптечными лекарствами без назначения врача нельзя. Это может привести к серьезным последствиям. Речь идёт о переходе заболевания в хроническую или интерстициальную стадию. Первая чревата частыми рецидивами, вторая - распространением воспаления на мышечную ткань мочевого пузыря, что приводит к недержанию и необходимости прибегать к оперативному вмешательству.

Чего нельзя делать при подозрении на цистит:

Принимать антибиотики и противовоспалительные средства без назначения врача. Это может смазать картину течения болезни, если у вас окажется не цистит.

Греть область мочевого пузыря и половых органов. Вопреки распространенному мнению, даже сухое тепло может усугубить ситуацию и усилить воспаление.

Делать спринцевания травяными отварами и лекарственными средствами без назначения врача. Это может привести к нарушению микрофлоры влагалища.

Правильное лечение цистита

Основные симптомы цистита - болезненные ощущения при мочеиспускании и его учащение. Если к этим признакам присоединяются жжение и рези, то скорее всего речь идет об уретрите. Схожие симптомы могут возникнуть и при камнях в мочевом пузыре. В любом случае, заниматься самодиагностикой не следует. Определить цистит может только врач после сбора анамнеза и дополнительных исследований. Для выявления цистита он может назначить несколько лабораторных исследований - анализ мочи (общий и по Нечипоренко), мазок из влагалища, анализ крови на половые инфекции, бакпосев.

лишним для всех, ведь медики рекомендуют сдавать его хотя бы раз в год в целях своевременного выявления различных заболеваний.

С какой периодичностью необходимо сдавать анализы после КОВИД-а? Этот вопрос интересует многих. Врачи рекомендуют ОАК и исследование на выявление С-реактивного белка пройти в течение месяца после выздоровления. Анализ на свертываемость крови первые полгода после коронавируса рекомендуется сдавать раз в месяц, особенно, если в показателях есть какие-либо отклонения.