Имплантаты зубов: все, что нужно знать

15:57 8.06.2021

Достаточно тяжело комфортно существовать, если беспокоят зубы.

К счастью, сейчас современные медицинские технологии дошли до такого уровня, что можно справиться с любой зубной проблемой. В этой статье мы поговорим про такую вещь, как имплантация зубов. Более подробную информацию можно найти на сайте allon4.sale.

Что такое имплантация

Имплантация зубов – это способ восстановления дефектов зубного ряда, которая позволяет не навредить здоровым зубам, при этом сохраняя костную ткань. Под имплантацией подразумевают операцию, базирующейся на установлении искусственного зуба, служащего основой для протеза. Этот протез или коронка заменяет потерянный зуб.

Какие преимущества есть у имплантатов?

1. Самое важное преимущество – это сохранение здоровых зубов;

2. Внешний вид имплантата полностью совпадает с видом естественного зуба;

3. В случае установления зубного протеза видоизменяется лицо. Имплантаты дают нужную нагрузку на челюсть, в следствие этого контуры лица остаются такими же, как и были;

4. При установке имплантатов никак не меняется вкус потребляемой пищи.

Показания к имплантации зубов

1. Если у человека нет в зубном ряде сразу нескольких зубов в подряд;

2. Если в ряду нет последних зубов. В этом случае имплантаты спасают, ведь не всегда можно протезировать зубы из-за того, что рядом нет точки опоры;

3. Достаточно много людей, обладающих повышенной чувствительностью. В данной ситуации категорически нельзя ставить зубные протезы, ведь они будут приносить сильный дискомфорт. Поэтому имплантация – это то, что может спасти пациента, при этом не принося никаких болезненных ощущений;

4. Самый классический вариант – отсутствие одного зуба в ряду.

Есть ли противопоказания к зубной имплантации?

1. Курение;

2. Заболевания, связанные с сердцем;

3. Любая онкология;

4. Сахарный диабет;

5. Заболевания со стороны ЦНС;

6. Отсутствие гигиены полости рта.

