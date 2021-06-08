Чем отличается протезирование зубов от имплантации? Объясняем основные отличия

17:18 8.06.2021

Здоровье зубов – это очень важно для человека.

От этого зависит комфортная жизнедеятельность людей. Существует несколько способов восстановить дефекты зубного ряда – имплантация или протезирование. В этой статье обсудим чем отличается протезы от имплантатов. Более подробную информацию можно найти на сайте имплантмен.рф.

Небольшая справка

Протезирование вышло на новый этап только благодаря новым методам имплантации. Все те недочеты, которые были у протезов, устранились благодаря имплантатам.

Основные отличия

1. Зубные протезы крепятся на живые зубы;

2. В отличие от протезирования, при имплантации не нужно обтачивать зубы или удалять нервные окончания ближайших зубов;

3. Имплантация позволяет хорошо фиксировать положения соседних зубов, в отличие от протезов;

4. С точки зрения визуальной эстетики, имплантаты выглядят более натурально, чем протезы;

5. Классические протезы вызывают проблемы с ротовой полостью в связи с атрофией костной ткани;

6. Срок эксплуатации имплантатов гораздо больше, чем у протезов. Протезы держатся примерно от одного до десяти лет, а имплантаты до двадцати лет.

7. С точки зрения здоровья зубов, при протезировании удаляется (депульпируется) нервные окончания. Именно они служат опорой зуба. Это не очень хорошо, ведь при удалении нервов происходит недостаток минеральных веществ. Из-за этого зубы становятся легко разрушимыми. Это как раз связано с эффектом нагрузки от протезов.

8. Протезы стоят гораздо меньше, чем имплантаты;

9. У протезов гораздо меньше противопоказаний, чем у имплантации зубов;

10. Имплантаты гораздо дольше заживают, чем протезы. Если срок процедуры протезирования – примерно десять-двенадцать дней, а имплантации – шесть-двенадцать месяцев.

11. Различия по уходу следующие: протезам уделяется больше сил на гигиену. Это связано с тем, что между десной и протезом есть расстояние, куда попадает пища. Пища способствует распространению бактерий. За имплантатами не нужно так сильно ухаживать, достаточно чистить зубы и выполнять ежедневные процедуры, поддерживающие здоровую гигиену полости рта.

