Красивая улыбка, или почему отбеливание зубов - это важно

18:20 8.06.2021

Красивая улыбка – это максимально эстетическая вещь, которая характеризует человека и располагает к себе.

И дело вовсе не в форме губ, а в белых зубах. Самое прекрасное – это естественная белизна зубов, которая достигается не всегда простым ежедневным уходом. В этой статье мы поговорим про отбеливание зубов и отбеливание зум.

Как развивалось отбеливание зубов с исторической точки зрения

Еще древние люди изобрели методы отбеливания зубов. Это произошло более 2000 лет назад. Например, лекари шлифовали эмаль металлическим напильником, а затем наносили очень слабый раствор азотной кислоты. К слову, это использовали до восемнадцатого века. Можно сказать, что в девятнадцатом веке стали более серьезно относится к вопросам красивой улыбки. Именно поэтому начали использовать хлор, который выводили из гидрохлорида кальция и уксусной кислоты. Уже в начале двадцатого века стоматологи применяли перекись водорода с применением света, которое ускоряло реакции осветления эмали. На данный момент существует огромное количество способов отбеливания и окрашивания зубного ряда. Обычно эффект от них держится один-два года.

Почему зубы желтеют?

1. Красящие вещества, которые содержатся в таким продуктах, как, например, чай, кофе, табак, вино, влияют на цвет зубов.

2. Также вода с повышенным количеством фтора влияет на цвет эмали, она становится более темной.

3. Прием газированных напитков по типу кока-колы негативно действует на зубную эмаль, растворяя ее.

4. Возрастные изменения

5. Зубы желтеют из-за возраста. Это связано с процессом жевания и с воздействием кислот, которые содержатся в еде.

Метод отбеливания Zoom 4

Этот способ базируется на фотоотбеливании зубного ряда. На зубы наносится состав в виде геля, которая активизируется благодаря световому излучению галогенной лампы. Благодаря этому достигается максимальный эффект – отбеливание на десять-двенадцать тонов. Однако, есть одно «но». Чтобы процедура была действительно эффективной, стоит отказаться от курения минимум на двое суток.

