08:36 10.06.2021

Хохлов Александр Витальевич - высококвалифированный врач-остеопат.

Интервью с врачом-остеопатом, ведущим специалистом сети медицинских центров «Evo» Хохловым Александром Витальевичем.

- Александр Витальевич здравствуйте. Скажите пожалуйста что такое остеопатия? Наука ли это? И лечит ли она вообще?

- Остеопатия - безусловно, наука. Это раздел официальной медицины, в основу которого заложено фундаментальное медицинское образование, глубокие знания анатомии и физиологии, а так же высочайшая чувствительность рук врача-остеопата, достигаемая годами обучения и специальных тренировок. А врач остеопат - это специалист с высшим медицинским образованием, окончивший медицинский вуз и получивший специализацию в ординатуре по специальности: «врач-остеопат».

- Почему так много скептиков, не доверяющих остеопатическому лечению?

- Просто это естественный процесс становления любого метода лечения.

Приведу простой пример – появление эндовидеохирургии в России в начале 90х годов прошлого века. Сколько было скептиков, утверждающих, что манипуляторы и камеры не способны заменить руки хирурга? Прошли годы, и мы сейчас даже представить себе не можем жизнь без малоинвазивной хирургии.

Конечно, не все на заре становления остеопатии в России, было гладко: множество людей имеющих весьма и весьма далекое отношение к медицине стали называть себя остеопатами. От костоправов-самоучек, до откровенных шарлатанов внушающих больным, что они способны «очистить карму» и наступит исцеление. Без медицинского образования знахарь, так и останется знахарем, даже если у него что-то получается в лечении людей.

Сейчас ситуация потихоньку исправляется - пациенты стали более ответственно походить к выбору специалиста. Нужно понимать, что неправильным лечением можно нанести непоправимый вред. - Остеопатия – это новый метод лечения?

- Остеопатия, не такая уж молодая медицинская специальность, она появилась 130 лет назад в США. В Росси она пришла после распада СССР. Первая школа остеопатии появилась в Санкт-Петербурге в 1994 году. В 2003 году Минздрав разрешил применение остеопатического лечения, как метода в клинической практике. Пять лет назад остеопатию официально внесли в список медицинских специальностей.

- Любой врач, при желании сможет стать остеопатом?

- Обучиться остеопатии можно, но вот для того чтобы стать настоящим профессионалом требуются годы практики, высокая самоотдача и желание постоянно совершенствоваться. Но это касается любой врачебной специальности. Чтобы стать хорошим специалистом нужно любить свою профессию и отдавать ей все свое свободное время!

- Говорят, что остеопаты творят чудеса своими руками?

- Никаких чудес здесь нет. У меня хороший уровень практических, пальпаторных навыков. То есть, я умею большое количество признаков и сигналов организма распознавать при работе руками. Этот навык приобретается с опытом. Пропустив через свои руки несколько тысяч пациентов, ты с каждым разом все лучше и лучше учишься распознавать дисфункции и реакцию тканей на воздействие.

- А какими навыками еще должен обладать остеопат?

- Хороший остеопат гарантированно владеет массажем, висцеральной терапией, он обычно знает и хорошо владеет мануальной терапий, использует прикладную кинезиологию, понимает биомеханику организма.

В остеопатии основное место в диагностике заболеваний, занимает диагностика с помощью пальпации (с помощью рук врача), но при этом остеопат всегда опирается на традиционные методы исследований в том числе: лабораторные исследования, ультразвуковую диагностику (УЗИ), рентгенодиагностику, компьютерную и магниторезонансную томографию. При необходимости, врач остеопат направит Вас на дополнительное обследование и лечение к специалистам другого профиля.

Так, что врач остеопат должен обладать отличными знаниями в медицине.

- А как всё-таки отличить настоящего доктора остеопата от шарлатана?

- Все предельно просто:

Врач-остеопат всегда ведет приемы в медицинских клиниках имеющих лицензию;

У такого врача обязательно есть диплом о высшем медицинском образовании;

Врач остеопат – имеет диплом и сертификат специалиста, по специальности «остеопатия»;

Ну и самое главное – отзывы пациентов уже лечившихся у доктора.

- Вы уже много лет работаете в сети медицинских центров «Evo». Почему?

- Да я работаю в «Evo» с момента их основания. Для меня ту все предельно просто - здесь собралась сильная команда единомышленников. С самого начала основной идеей было создание полноценных клиник медицинской реабилитации. За эти годы нам удалось, разработать ряд уникальных комплексных методик реабилитации пациентов с различной патологией. Мне нравится работать в команде, где каждый вносит свой вклад в развитие общего дела. В настоящий момент, я считаю, в клиниках работают одни из лучших специалистов, увлеченных и преданных своему делу.