Что такое Таксифолин Байкальский?
И действительно, здоровье играет огромную роль, от которой зависит полноценное функционирование человека. Существует огромное количество натуральных веществ, которое оказывают благотворное влияние на жизнедеятельность людей. В этой статье мы хотели бы поговорить про такой препарат, как «Таксифолин Байкальский»». Более подробную информацию можно найти на сайте https://silalesa.ru
Что такое таксифолин
Таксифолин – это антиоксидант, в основе которого лежит дигидрокверцетин. Производится он за счет древесины даурской и сибирской лиственницы. Относится к группе витаминов Р.
Таксифолин входит в состав многих БАДов, поэтому назначать его можно без рецептов врача в качестве профилактики многих заболеваний.
Воздействие на организм
Учеными было выяснено, что дигидрокварцетин (таксифолин) является средством:
1. Противоотечным;
2. Гепатопротективным ( отлично спасает печень от разрушения за счет связывания и вывода из организма человека продуктов метаболизма);
3. Радиопротективным;
4. Гастропротектным (стимуляция процессов регенерации слизистой оболочки желудка)
Одной из особенностью данного вещества является способность стимулировать действие антибиотиков, а также уменьшает опухоли.
Что такое Таксифолин Байкальский?
Таксифолин Байкальский – это улучшенный и модифицированный аналог витамина Р Байкальского от компании «Сибирский кедр». К слову, данная фармацевтическая компания занимается производством дигидрокверцетина с 2009 года.
Состав
Данный препарат натурального происхождения на девяноста семь процентов состоит из монокристаллического дигидрокверцетина, однако, туда же добавляются арабиногалактан, желатин, крахмал (без глютена), оксид титана и глицерин.
Показания к применению
1. Определенный источник флавоноидов;
2. В профилактических целях для борьбы с онкологией;
3. Таксифолин применяется для реабилитации после заболеваний или операций;
4. В целях предотвращения алкогольных и никотиновых интоксикаций;
5. При заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем;
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