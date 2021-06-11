14:51 11.06.2021

В здоровом теле здоровый дух.

И действительно, здоровье играет огромную роль, от которой зависит полноценное функционирование человека. Существует огромное количество натуральных веществ, которое оказывают благотворное влияние на жизнедеятельность людей. В этой статье мы хотели бы поговорить про такой препарат, как «Таксифолин Байкальский»». Более подробную информацию можно найти на сайте https://silalesa.ru

Что такое таксифолин

Таксифолин – это антиоксидант, в основе которого лежит дигидрокверцетин. Производится он за счет древесины даурской и сибирской лиственницы. Относится к группе витаминов Р.

Таксифолин входит в состав многих БАДов, поэтому назначать его можно без рецептов врача в качестве профилактики многих заболеваний.

Воздействие на организм

Учеными было выяснено, что дигидрокварцетин (таксифолин) является средством:

1. Противоотечным;

2. Гепатопротективным ( отлично спасает печень от разрушения за счет связывания и вывода из организма человека продуктов метаболизма);

3. Радиопротективным;

4. Гастропротектным (стимуляция процессов регенерации слизистой оболочки желудка)

Одной из особенностью данного вещества является способность стимулировать действие антибиотиков, а также уменьшает опухоли.

Что такое Таксифолин Байкальский?

Таксифолин Байкальский – это улучшенный и модифицированный аналог витамина Р Байкальского от компании «Сибирский кедр». К слову, данная фармацевтическая компания занимается производством дигидрокверцетина с 2009 года.

Состав

Данный препарат натурального происхождения на девяноста семь процентов состоит из монокристаллического дигидрокверцетина, однако, туда же добавляются арабиногалактан, желатин, крахмал (без глютена), оксид титана и глицерин.

Показания к применению

1. Определенный источник флавоноидов;

2. В профилактических целях для борьбы с онкологией;

3. Таксифолин применяется для реабилитации после заболеваний или операций;

4. В целях предотвращения алкогольных и никотиновых интоксикаций;

5. При заболеваниях ЦНС, сердечно-сосудистой, пищеварительной и дыхательной систем;

