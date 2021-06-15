GMS Hospital, или основные моменты частной хирургии

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Каждому человеку необходимо крепкое здоровье, ведь без этого достаточно тяжело полноценно функционировать.

 Собственно говоря, существует огромное количество медицинских заведений, где можно поправить свое здоровье – бесплатные или платные клиники. В этой статье мы поговорим про медицинские услуги в области хирургии на примере GMS Hospital. Более подробную информацию можно найти на сайте https://www.gmshospital.ru/

GMS Hospital: краткая информация

GMS Hospital — это клиника, которая оказывает услуги разного направления, которые связаны с хирургическим вмешательство. Это может быть абдоминальная хирургия, урология, гинекология, ЛОР, онкология, травматология и другие профили. Также данный хирургический центр специализируется на работе с детьми: там работают профессиональные ЛОР-специалисты и травматологи-ортопеды. А главный плюс заключается в том, что получить услуги высшего европейского уровня можно в Москве, не выезжаю заграницу.

Какие услуги предоставляет данная клиника?

1. Абдоминальная хирургия подразумевается оперирование пищеварительного тракта, забрюшинного пространства и стенок брюшной полости. Это могут быть такие проблемы, как различного уровня инфекции, опухоли, воспаления и прочее.
2. Лечение онкологических заболеваний: диагностика и лечение злокачественных опухолей.
3. Оперативная урология: устранение проблем с почками, мочеточниками, мочевым пузырем и органов мужской половой системы.
4. Оперативная проктология: устранение болезней, связанных с отделом толстой кишки и заднего прохода.
5. Оперативная отоларингология: хирургическое вмешательство в целях ликвидации заболеваний и повреждений ЛОР-органов.
6. Оперативная гинекология: хирургическое лечение заболеваний женской репродуктивной системы.
7. Травматология-ортопедия: устранение проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом
8. Флебологические операции: лечение проблем с венозными сосудами.
9. Хирургия грыж: устранение проблем, связанных с образованием грыж любой локализации. К этой услуге относится лечение послеоперационных или рецидивирующих грыж.
10. Онлайн-консультация у ведущих специалистов в области хирургии. Происходит она следующим образом: специалист задает определенные уточняющие вопросы, после этого дает первичную оценку состояния вашего здоровья, в случае, если лечение уже ведется, он корректирует лечение. После консультации врач отправит рекомендации по лечению на электронную почту или в мессенджер, назначит дату следующего онлайн-приема.
11. Экспресс-тест на COVID-19 ( количественный тест на антитела класса G к спайковому белку SARS-CoV-2)– услуга, которая появилась достаточно недавно (в связи с распространением пандемии). Он готовится три часа.
12. Вызов хирурга на дом и прочие услуги.

Контакты

Клиника GMS Hospital находится в Москве, по адресу улица Каланчевская, дом 45. Рядом метро Комсомольская, метро Проспект мира. В случае возникновения вопросов или желание записаться на прием, вы можете позвонить по номерам +7 495 104 8605, +7 800 775 4274. Телефон работает круглосуточно.
 

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