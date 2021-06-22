Московский врач: аллергия не является противопоказанием к вакцинации

17:47 22.06.2021

Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина заявила, что опасения относительно риска вакцинации от COVID-19 для людей с аллергическими заболеваниями необоснованны.

«Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - в подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии», - заявила Фомина.

При этом главный внештатный специалист-эндокринолог московского департамента здравоохранения Михаил Анциферов заявил, что наличие хронических заболеваний также не является ограничением к вакцинации и отметил повышенную опасность COVID-19 для людей с сахарным диабетом.

«Наличие хронических заболеваний не является ограничением к вакцинации - наоборот, их можно считать приоритетным показанием к ней. Сахарный диабет является второй по частоте сопутствующей патологией при COVID-19, при котором в два-три раза увеличивается вероятность неблагоприятных исходов. При этом сочетание сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии увеличивает риски летального исхода почти в пять раз. Вакцинация обязательно показана взрослым больным с сахарным диабетом, ожирением, пациентам с другими эндокринными заболеваниями. Приоритетными для проведения вакцинации являются лица, страдающие сахарным диабетом с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями», - сказал Анциферов.