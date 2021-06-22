Московский врач: аллергия не является противопоказанием к вакцинации
Главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина заявила, что опасения относительно риска вакцинации от COVID-19 для людей с аллергическими заболеваниями необоснованны.
«Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - в подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии», - заявила Фомина.
При этом главный внештатный специалист-эндокринолог московского департамента здравоохранения Михаил Анциферов заявил, что наличие хронических заболеваний также не является ограничением к вакцинации и отметил повышенную опасность COVID-19 для людей с сахарным диабетом.
«Наличие хронических заболеваний не является ограничением к вакцинации - наоборот, их можно считать приоритетным показанием к ней. Сахарный диабет является второй по частоте сопутствующей патологией при COVID-19, при котором в два-три раза увеличивается вероятность неблагоприятных исходов. При этом сочетание сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии увеличивает риски летального исхода почти в пять раз. Вакцинация обязательно показана взрослым больным с сахарным диабетом, ожирением, пациентам с другими эндокринными заболеваниями. Приоритетными для проведения вакцинации являются лица, страдающие сахарным диабетом с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями», - сказал Анциферов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это сродни итальянской забастовке.
Сейчас это бессмысленно, потому что можно просто не приходить.
Вот когда введут штрафы за отсутствие справки, то можно будет что-то подобное устроить. Только с дополнительным привлечением юристов, чтобы определить причину отказа и выдать соответствующий документ.
По вопросам смертности высказывался неоднократно, начиная с мая 20-го года.
Тогда было то же самое: общая смертность в Москве за апрель в 5 раз превысила цифру, насчитанную "от ковида" и натянутую изо всех сил.
И даже до того, в апреле писал на этом форуме, что введение карантина убъёт людей гораздо больше, чем распропагандированный ковид. При том, однако, что по данным за первый квартал 20-го года смертность уменьшилась по сравнению с предыдущим, и существенно, вероятно по причине тёплой зимы.
И если бы не карантин, запреты и намордники, то общая смертность в 20-м году была бы меньше.
Поэтому карантины и произвол, а теперь ещё и вакцины, убивают гораздо больше людей, чем якобы причина этого всего - вирус ОРВИ, называемый ковидом-19.
Если Вы про депутатов, то эти вопросы не к ним. Они голосуют.
Единственный критерий, который к ним предъявляется - это время, за которое они поднимают руки (нажимают на кнопки).
Это уже было в прошлом году во время свежевведённого карантина, когда они проголосовали чохом за тотальное нарушение законов, Гражданского и Административного кодексов и половины статей конституции, нарушив также и правила своей работы.
Нет такого преступления, на которое бы не пошёл предприниматель ради прибыли!
сколько стариков умерло в страхе от будущей расправы за отказ.