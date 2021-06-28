Лечение позвоночника в клинике

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Эффективное лечение позвоночника в клинике «Мастерская Здоровья», предлагающей более 20 консервативных методик: без оперативного вмешательства, боли и противопоказаний.

Консервативное лечение позвоночника в клинике «Мастерская Здоровья» без скальпеля и разрезов уже избавило от боли более 60 000 пациентов: все они заметили повышение иммунитета и множество других улучшений. Например, неизбежно происходит активизация самовосстановления повреждённых тканей, потерявшие тонус мышцы спины становятся упугими, а высокое артериальное давление приходит в норму.

Причина масштабных положительных изменений одна: грамотное комплексное воздействие на патологию самыми эффективными и безопасными методиками. Их в сети клиник, специализирующихся на неврологии, предложат не менее двадцати.

Способы консервативного лечения подбираются индивидуально, с учетом состояния здоровья и характера заболевания пациента.

Если лечение позвоночника, то только в «Мастерской Здоровья»

С 2006 года врачи сети частной клиники с «говорящим» названием снимают острую боль в первый день обращения! Благодарность пациентов выражается их высокими оценками деятельности «Мастерской Здоровья»: в 2018 году она стала первой в основанном на проверенных отзывах пациентов рейтинге лучших клиник Санкт-Петербурга.

На протяжении 15 лет ревматологи, мануальные терапевты, массажисты, неврологи и другие специалисты «Мастерской Здоровья» без операций лечат более 30 видов заболеваний спины:

  • нарушение осанки;
  • остеохондроз шейно-грудного отдела;
  • родовые травмы и их последствия;
  • травмы спины;
  • шейный прострел;
  • нестабильность шейных позвонков;
  • вертеброгенная миелопатия;
  • грыжа Шморля и т.д.

Гарантированные последствия методик

Страдающие функциональными и анатомическими расстройствами спины люди не только избавляются от постоянной боли, хронической бессонницы и мучительного дискомфорта, но и получают длительную стабилизацию улучшений: развитие серьезных патологий останавливается.

Вместе с болями уходят отеки и воспаления, кровообращение и обменные процессы в тканях восстанавливаются, самочувствие кардинально улучшается и пациенты начинают отмечать ежедневный прилив сил и бодрости.

Кому потребуется помощь «Мастерской Здоровья»

Прежде всего тем, кто имеет наследственные или приобретенные патологии позвоночного столба, мышц и кровеносных сосудов спины. Обычно такие заболевания приобретаются по трем причинам:

  • травмы;
  • сидячий, малоактивный образ жизни и пренебрежение гигиеной труда (неправильная посадка и т.д.);
  • наследственность.

Проблемы со спиной проявляются массой симптомов! Из-за ослабления мышечного корсета появляется некрасивая сутулость, нарушение кровоснабжения в области позвоночника, уменьшение эластичности межпозвоночных дисков вызывают онеменение или сильную болезненность. Игнорирование неприятных признаков влечет появление серьезных осложнений:

  • остеохондроза;
  • паралича;
  • грыж;
  • спондилоартроза;
  • искривления позвоночника и т.д.

Если пациент приходит в больницу уже с вышеперечисленным заболеванием, традиционная медицина будет ориентироваться на хирургическое вмешательство. В нашей сети клиник используют «бескровную», но очень эффективную альтернативу, основанную на консолидации и многократной проверке клинической практики безоперационного лечения.

Зачем записываться на первый прием

Попасть к врачу «Мастерской Здоровья» прямо сегодня очень просто: позвонить на горячую линию клиники или достаточно в двух строках онлайн-формы сайта ввести имя и контактный телефон и кликнуть по интерактивной кнопке «Записаться». Все, теперь ожидайте звонка для согласования дня и времени визита: к специалисту записавшиеся пациенты попадают без очереди! Первый прием крайне важен: на нем врач посредством беседы и расспросов соберет анамнез пациента и осмотрит его. Это даст вводную информацию для последующей комплексной диагностики.

Только так можно получить исчерпывающие данные, позволяющие врачу безошибочно:

  • установить конкретный диагноз;
  • составить курс лечения, с учетом профессии, генетической предрасположенности и образ жизни пациента;
  • определиться с процедурами, помогающими выздоровлению.

В «Мастерской Здоровья» работают специалисты узкого и широкого профиля. Штат на 100% укомплектован врачами высшей, первой и второй категории по специальности:

  • кардиология;
  • рентгенология;
  • озонотерапия;
  • грязелечение;
  • спортивная медицина;
  • изометрическая кинезиотерапия.

Каждый сотрудник квалифицирован и обладает не менее чем пятилетним практическим опытом в лечении заболеваний спины. Регулярное изучение тематической литературы и прохождение курсов позволяют кадрам клиники не упускать актуальные изменения нехирургических методик, рекомендованных национальным и всемирным здравоохранением.

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