Какие заболевания лечит онколог-маммолог, с какими симптомами к нему надо обратиться

Распространенность злокачественных и предраковых заболеваний молочной железы в медицине стало огромной проблемой. Предраковые патологии, при отсутствии должного лечения озлокачествляются. А злокачественные опухоли быстро растут и легко метастазируют в жизненно важные органы.

Это грозит инвалидизацией пациенток и иногда приводит летальному исходу при позднем начале лечения. Каждой женщине при обнаружении образований в грудной железе стоит прийти на осмотр к онкомаммологу.

Чем занимается врач этой специальности

Онколог-маммолог выявляет и производит лечение доброкачественных и злокачественных новообразований грудных желез. Одним из основополагающих направлений его работы считают раннюю диагностику рака груди. Попасть на прием онкомаммолога в Санкт-Петербурге можно, обратившись в онкологический центр "СМ-Клиники".

Врачи этой специальности разрабатывают и проводят комплекс профилактических мероприятий для этих заболеваний, а также программу реабилитации для пациенток, прошедших лечение по поводу опухолей молочной железы.

Когда стоит обратиться к этому врачу

Опухоли в тканях грудной железы, обнаруженные в ранних стадиях, имеют благоприятный исход при своевременно начатом лечении. Поэтому незамедлительно обратиться к онкологу-маммологу нужно при наличии таких симптомов:

  • при наличии распирания и нагрубания грудных желез;
  • болевые ощущения;
  • присутствие уплотнений, обнаруженных в тканях, при пальпации;
  • выделения жидкости и крови из сосков;
  • втянутость тканей похожая на «апельсиновую корочку»;
  • измененный цвет кожи;
  • увеличение лимфатических узлов в подмышке;
  • болезненность в подмышечной зоне;
  • выбухание и втяжение ареол;
  • изъязвление или утолщение кожных покровов;
  • асимметрия груди;
  • после травмирования;
  • отечность тканей и покраснение молочной железы;
  • вначале и после того, как окончен период кормления грудью.

Женщинам старше сорока лет следует ежегодно проходить профилактический осмотр у онколога-маммолога с целью раннего выявления злокачественных опухолей в ткани молочных желез.

Преимущества обращения в онкологический центр "СМ-Клиники"

В нашей клинике принимают и проводят лечение пациентов врачи высшей категории. Они применяют современные методы лечения рака молочной железы и других опухолей, которые на практике доказали свою эффективность. При обслуживании пациенты имеют следующие преимущества:

  • в штате центра работают врачи-онкологи доктора и кандидаты медицинских наук профильной специализации;
  • пациентам оказывается комплексное лечение, его проводят в поликлинике и стационаре;
  • осуществляется специализированная паллиативная помощь;
  • в лечении заболеваний придерживаются мультидисциплинарного подхода;
  • в центре созданы комфортные условия для пациентов с удобным графиком обслуживания;
  • при лечении используются эффективные схемы препаратов последнего поколения с минимальным числом побочных эффектов.

В нашей клинике есть собственная современная лаборатория с диагностическим оборудованием экспертного класса. Это предоставляет врачам возможность быстро и точно диагностировать новообразования даже на стадиях, когда нет никаких симптомов.

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