Какие заболевания лечит онколог-маммолог, с какими симптомами к нему надо обратиться
Это грозит инвалидизацией пациенток и иногда приводит летальному исходу при позднем начале лечения. Каждой женщине при обнаружении образований в грудной железе стоит прийти на осмотр к онкомаммологу.
Чем занимается врач этой специальности
Онколог-маммолог выявляет и производит лечение доброкачественных и злокачественных новообразований грудных желез. Одним из основополагающих направлений его работы считают раннюю диагностику рака груди. Попасть на прием онкомаммолога в Санкт-Петербурге можно, обратившись в онкологический центр "СМ-Клиники".
Врачи этой специальности разрабатывают и проводят комплекс профилактических мероприятий для этих заболеваний, а также программу реабилитации для пациенток, прошедших лечение по поводу опухолей молочной железы.
Когда стоит обратиться к этому врачу
Опухоли в тканях грудной железы, обнаруженные в ранних стадиях, имеют благоприятный исход при своевременно начатом лечении. Поэтому незамедлительно обратиться к онкологу-маммологу нужно при наличии таких симптомов:
- при наличии распирания и нагрубания грудных желез;
- болевые ощущения;
- присутствие уплотнений, обнаруженных в тканях, при пальпации;
- выделения жидкости и крови из сосков;
- втянутость тканей похожая на «апельсиновую корочку»;
- измененный цвет кожи;
- увеличение лимфатических узлов в подмышке;
- болезненность в подмышечной зоне;
- выбухание и втяжение ареол;
- изъязвление или утолщение кожных покровов;
- асимметрия груди;
- после травмирования;
- отечность тканей и покраснение молочной железы;
- вначале и после того, как окончен период кормления грудью.
Женщинам старше сорока лет следует ежегодно проходить профилактический осмотр у онколога-маммолога с целью раннего выявления злокачественных опухолей в ткани молочных желез.
Преимущества обращения в онкологический центр "СМ-Клиники"
В нашей клинике принимают и проводят лечение пациентов врачи высшей категории. Они применяют современные методы лечения рака молочной железы и других опухолей, которые на практике доказали свою эффективность. При обслуживании пациенты имеют следующие преимущества:
- в штате центра работают врачи-онкологи доктора и кандидаты медицинских наук профильной специализации;
- пациентам оказывается комплексное лечение, его проводят в поликлинике и стационаре;
- осуществляется специализированная паллиативная помощь;
- в лечении заболеваний придерживаются мультидисциплинарного подхода;
- в центре созданы комфортные условия для пациентов с удобным графиком обслуживания;
- при лечении используются эффективные схемы препаратов последнего поколения с минимальным числом побочных эффектов.
В нашей клинике есть собственная современная лаборатория с диагностическим оборудованием экспертного класса. Это предоставляет врачам возможность быстро и точно диагностировать новообразования даже на стадиях, когда нет никаких симптомов.
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