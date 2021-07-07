12:03 7.07.2021

Медицина не стоит на месте, и с каждым годом появляется все больше и больше способов улучшить здоровье или справиться с различного рода проблемами по здоровью.

Сейчас довольно важным вопросом для многих молодых (и не только) пар является вопрос, связанный с появлением ребенка. В этой статье мы поговорим про ЭКО. Более подробную информацию можно найти на сайте https://altravita-ivf.ru/.

Что такое экстракорпоральное оплодотворение

Под ЭКО подразумевается процесс, который длится в период менструального женского цикла. Данный процесс делится на несколько очень важных этапов, среди которых можно выделить:

1. Стимуляция овуляции – стимуляция яичников в целях выработки ооцитов. Это повышает шансы провести ЭКО успешнее. По результатам анализов врач-специалист прописывает лекарственный препарат и его дозировку.

2. Пункция фолликулов – извлечение созревших яйцеклеток из яичника женщины при помощи тонкой иглы. Данный процесс занимает пару минут.

3. Одновременно с пункцией фолликулов мужчина сдает сперму. Сперматозоиды и ооциты женщины помещаются в определенную среду, где происходит то самое оплодотворение «в пробирке». После данного этапа, оплодотворенные яйцеклетки необходимо поместить в инкубатор, в котором за два-пять дней будут развиваться эмбрионы.

4. «Запуск» эмбрионов в полость матки с помощью катетера. ЭКО подразумевает введение не больше двух эмбрионов, чтобы снизить риски многоплодной беременности. Эмбриологи, в свою очередь, очень тщательно контролируют процесс развития эмбрионов и выбирают наиболее жизнеспособных и здоровых. Остальных эмбрионов (по желанию) можно подвергнуть криозаморозке, чтобы в случае чего их использовать в будущем для ЭКО.

5. После введения эмбрионов в полость матки (завершающего этапа ЭКО), назначаются анализы крови на ХГЧ, чтобы понять успешно ли прошла процедура беременности.

На сайте клиники ЭКО "АльтраВита" можно найти более подробную информацию о проведении экстракорпорального оплодотворения.

В каких случаев требуется ЭКО

В случае, если традиционное зачатие не может быть эффективным, а конкретно, когда оплодотворение осуществляется в женских маточных трубах мужскими сперматозоидами, это говорит о таких факторах, как:

1. Отсутствие или непроходимость маточных труб;

2. Эндометриоз;

3. Мужское бесплодие, выражающееся в сниженной подвижности сперматозоидов, или небольшого количества сперматозоидов);

4. Иммунологический фактор бесплодия;

5. Наличие патологий в эндокринной системе;

6. Наличие синдрома поликистозных яичников.