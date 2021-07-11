Суррогатное материнство и биологические родители

Не каждую болезнь можно вылечить таблеткой и даже операцией.

Например, от бесплодия можно лечиться годами, перепробовать массу новейших методик, но так и не восстановить репродуктивную функцию. Ситуацию изменило ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), но немало женщин не в состоянии выносить зачатого в пробирке ребенка из-за врожденных или приобретенных патологий. Не всем, но многим преодолеть бесплодие помогает суррогатное материнство, то есть вынашивание плода женщиной, которая не имеет с ним генетической связи.

Показания к суррогатному материнству

Здоровая женщина не может просто взять и «поручить» кому-либо выносить за себя ребенка – это запрещено законом. Непременным условием вступления в программу суррогатного материнства является наличие у биологической матери серьезных патологий. Таких, например, как деформация или отсутствие у нее матки (врожденная аномалия или орган удален) или болезней, делающих беременность опасной для жизни.

Для ЭКО берется яйцеклетка биологической матери. В случае вступления в программу семейной пары могут быть использованы и донорские ооциты, при условии их оплодотворения спермой мужа (хотя бы один из супругов должен иметь генетическую связь с ребенком). Если к услугам суррогатной мамы хочет прибегнуть одинокая женщина (это разрешено законодательством), то у нее обязательно должны быть здоровые яйцеклетки, для оплодотворения которых используется сперма донора.

Невозможность биологической матери к вынашиванию ребенка должна быть подтверждена медицинским заключением.

Вступление в программу и дальнейшие действия

Рекомендуем обратиться в Центр суррогатного материнства «Эмбримама», специалисты которого помогут подобрать подходящую кандидатуру на роль суррогатной мамы и позаботятся о правовом сопровождении беременности. В базе агентства 98 женщин, годных по состоянию здоровья к вынашиванию плода и родам, так что после заключения договора точно не будет утомительного ожидания. Заявку на участие в программе суррогатного материнства вы можете оставить на сайте.

Все медицинские манипуляции (обследование, синхронизация циклов биологической и суррогатной мамы, ЭКО, перенос эмбриона) осуществляют высококвалифицированные врачи петербургской клиники «Embrylife». После переноса эмбриона (или двух) суррогатная мама остается в Санкт-Петербурге, где живет в комфортабельной квартире, под патронажем опытного куратора.

Что будет после родов

Ребенок появится на свет в одном из роддомов города, после чего биологические родители зарегистрируют его в отделе ЗАГСа. Все необходимые документы подготовят сотрудники Центра суррогатного материнства, а также они позаботятся о полной конфиденциальности события. Как гражданка РФ биологическая мама имеет право на материнский капитал, пособие по беременности и родам или ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

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