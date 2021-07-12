Зачем нужны зубные импланты?

22:11 12.07.2021

Здоровье зубов – это достаточно важно для любого человека, ведь от данного параметра зависит комфортная жизнь.

Бывают случаи, когда люди не обращаются за медицинской помощью в случаях отсутствия нескольких зубов, забывая или не зная о возможности протезирования. В этой статье мы поговорим зачем нужны импланты. Более подробную информацию можно найти на сайте имплантмен.рф

Причины

Существует ряд причин, по которым необходимо своевременно протезироваться, чтобы не усугублять ситуацию:

1. Первая причина касается эстетической составляющей человеческого лица. Отсутствие зубов может негативно сказаться на очертаниях человеческой ротовой полости: западание губ, ярко выражаются подбородочные и носогубные складки, опускание уголков рта вниз, возможно метаморфоза внешнего вида – человек выглядит старше своего возраста;

2. Естественно, когда нарушен зубной ряд, появляются проблемы с дикцией;

3. Очень часто происходит процесс деформации здоровых зубов, ведь в случае отсутствия зуба, соседние пытаются как бы занять «свободное пространство», тем самым происходит искривление;

4. Из-за того, что нарушается первичная обработка пищи в ротовой полости, могут возникнуть разного рода трудности и заболевания, связанные с пищеварительной системой.

Критерии выбора зубных имплантов

1. Способность прижиться имплантату на месте отсутствующего зуба. Данный фактор зависит от качества материала. Обычно используется титан, но сейчас появилась тенденция на применение тантала.

2. Срок эксплуатации. Этот параметр зависит от двух основных факторов – микродизайна и макродизайна. Под микродизайном подразумеваются особенности поверхности импланта, под макродизайном понимаются форма, размеры, наличие определенной резьбы, а также способы соединения;

3. Легкость установки имплантата. Под этим подразумевается скорость и сложность работы, при которой стоматологический хирург ставит имплант на место зуба;

4. Восстановление эстетического вида. Естественно, при имплантации зуба необходимо, чтобы тот был схож с остальными соседними зубами;

5. Шанс постановки импланта в серьезных случаях. Зачастую, при установке имплантов хирурги сталкиваются с проблемой, что недостаточно кости. В данных моментах необходимо использовать стоматологические практики, связанные с костной пластикой. И если возможно совместить костную пластику с имплантацией за одну операцию, это является огромным преимуществом.