Что делать после неудачной операции при грыже диска?

19:56 28.07.2021

Межпозвонковая грыжа – это патология позвоночника, при которой часть межпозвонкового диска (пульпозное ядро) выпадает за пределы оболочки диска.

Оно может сдавливать нервные структуры, вызывая боль и нарушение функций конечностей и органов малого таза.

Чаще болезнь развивается у людей в 30-55 лет в поясничном отделе на уровне 4 и 5 позвонка (L5), в пояснично-крестцовом отделе (S1). Но также может поражать диски шейного и грудного отделов.

При грыже диска разрушается фиброзное кольцо (плотная часть диска), а пульпозное ядро (студенистое вещество) выпячивается и сдавливает корешки спинного мозга. Так у пациентов появляется боль. Боль яркая и острая, распространяющаяся вниз по ногам. Вызывает онемение, покалывание, судороги, слабость и утрату чувствительности.

Лечение грыжи

Начальные стадии лечатся консервативными методами: приём лекарственных средств, физиотерапия, гидротерапия, специальный комплекс упражнений, укрепляющий мышцы. Они помогают в 85% случаев. Но если консервативное лечение не даёт результатов, появляется корешковый синдром, то назначается оперативное лечение.

При межпозвонковой грыже может проводиться эндоскопическая операция: через маленький разрез вводится эндоскопический прибор, поражённый участок промывается, накладывается шов.

Эндоскопическое удаление грыжи считается паллиативным вмешательством. То есть в процессе удаляется выпавший элемент, но больной диск остаётся.

В некоторых случаях проведение эндоскопической операции является неэффективным, и рекомендуется проведение радикальной операции по Хармсу.

Неудачная операция – это хирургическое вмешательство, после которого возвращаются боли. Это свидетельствует о том, что произошел рецидив патологии, либо операция была проведена слишком поздно (зачастую это происходит по вине пациента). В таких случая нервный корешок остаётся хронически воспалён.

Что делать после неудачной операции

Чтобы остановить возобновление болезни после неудачного вмешательства, нужно провести упомянутую выше операцию по Хармсу.

Этапы выполнения открытой операции по Хармсу:

Проводится декомпрессия;

Удаляется больной диск;

Устанавливается специальный имплант (кейдж);

Вкручиваются винты в ножки позвонков;

Накладываются швы.

При вмешательстве сращиваются позвонки между собой, происходит стабилизация. В дальнейшем рецидив произойти не может.

После оперативного лечения на следующий день удаляются дренажи, пациенты уже встают, ходят и сидят. Болевые ощущения исчезают.

Рецидив грыжи

Рецидив может произойти почти сразу после операции, через 2-5 месяцев или через несколько лет у 10-15% прооперированных пациентов.

Рецидив может возникать 2-4 раза после малоинвазивной операции.

Причина рецидива – прогрессирующая дегенерация диска.

Статья подготовлена Центром ортопедии профессора Сампиева