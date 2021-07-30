Фракционный RF-лифтинг – подробно о процедуре

20:52 30.07.2021

Молодость быстро проходит.

Первые следы старения появляются в первую очередь на лице. На коже проступают пигментные пятна, теряется ее упругость. Морщинки, складки, рубцы доставляют серьезный психологический дискомфорт. Их видимость можно уменьшить или полностью устранить, прибегая к косметологическим процедурам. Одним из наиболее эффективных считается фракционный термолифтинг.

Показания к аппаратному омоложению

Базируется фракционный RF-лифтинг на использовании специального оборудования. В данном случае на кожу воздействуют радиочастотные импульсы. Они эффективны при наличии у пациента следующих проблем:

дряблости кожи, вызванной возрастными изменениями, резкой потерей веса;

морщинок различной локации и глубины;

пигментных пятен;

чрезмерного расширения пор;

шелушения эпидермиса;

растяжек, сосудистых точек и сеточек;

рубцов, небольших шрамов.

Метод практически безболезнен, но у него есть некоторые противопоказания, характерные для большинства косметологических процедур. К таковым относятся беременность и грудное вскармливание, серьезные сердечные патологии, почечная и печеночная недостаточность, возраст менее 18 лет.

Как воздействуют на кожу радиочастотные импульсы

Предлагается фракционный RF-лифтинг Fractora в Санкт-Петербурге в клинике Груздева. В этом косметологическом центре используется современное оборудование от израильского производителя BodyTite. Аппараты созданы специально для антивозрастной терапии. Они оснащаются различными видами насадок. Перед процедурой для каждого пациента применяются индивидуальные настройки. Специалист устанавливает мощность импульса, его частоту и режим с учетом особенностей состояния кожи, уровня чувствительности и иных факторов.

В процессе проведения косметологической процедуры радиочастотные импульсы проникают на определенную глубину, вызывают нагревание тканей и клеток. Это запускает повышенную выработку гормонов молодости, которая приостанавливается с возрастом. Первый эффект в среднем появляется спустя пять дней после визита к косметологу. Он заключается в заметном сокращении количества морщинок, уплотнении кожных покровов, увеличении четкости контура лица, снижении интенсивности пигментации. Кожа приобретает здоровый внешний вид, увлажняется, что позволяет избавиться от шелушения. Результат постепенно усиливается и сохраняется на протяжении 6-12 месяцев.