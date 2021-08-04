Восстановление легких после пневмонии вызванной CОVID-19

16:10 4.08.2021

Болезнь, спровоцированная новой коронавирусной инфекцией Ковид-19, представляет собой вирусную форму интерстициальной пневмонии.

Сначала она поражает альвеолы, орган, который осуществляет обмен кислородом и углекислым газом в человеческих легких. Бывают случаи, когда недуг приводит к поражению кровеносных сосудов дыхательной системы. Из-за трансформаций дыхательной системы транспортировка кислорода происходит не в полном объеме.

Для предотвращения последствий заболевания и восстановления работы легких разработана особая программа.

Главные комплексные меры

Комплекс состоит из методов, которые помогают пациентам вернуться в нормальное физическое состояние:

сократить увеличивающуюся фиброзную ткань в легких и выполнить профилактику;

вернуть привычную физическую нагрузку;

привести дыхание в норму;

восстановить здоровый ритм сердца;

снять стресс, нормализовать циклы.

Во время выполнения мероприятий воздействию подвергаются грудная клетка, дыхательный аппарат, бронхиальное древо. Используя повышение кровообращения в легких, удается повысить уровень насыщения тканей кислородом, оказать влияние на рост иммунных клеток, которые отвечают за избавление от инфекционных и бактериальных воспалительных процессов.

Главные элементы реабилитационной программы

Программа составлена из аппаратных методов, особых упражнений, предназначенных для укрепления мускулатуры органов дыхательной системы, физиотерапии, лечения препаратами, подбор которых проводится индивидуально.

Чтобы улучшить циркуляцию воздуха, происходящую в бронхах, применяется способ влияния вибрации и давления с использованием высокочастотной осцилляции грудной клетки. С его помощью улучшается лимфодренаж и нормализуется кровообращение альвеол.

Ингаляции позволяют управлять нагрузкой на мышцы органов дыхания. Равномерно повышающаяся нагрузка улучшает кровоснабжение и запускает приток иммунных клеток, предотвращающих проникновение бактерий в ткани. Небулайзером легко пользоваться, с его помощью можно быстро транспортировать активные вещества к человеческим легким.

Иногда возникает необходимость лекарственной поддержки, позволяющей очистить бронхи от мокроты, раздражающей чувствительные окончания. Пульмонолог назначает муколитические препараты, обеспечивающие разжижение мокроты.

Чтобы восстановить физическую активность, применяется метод, показанный пациентам, которые перенесли трансплантацию легких. Постепенное увеличение нагрузки формирует устойчивость к упражнениям, избавляет от одышки, возвращает легкость дыхания.

Когда человек желает восстановить свой организм, но по какой-либо причине не имеет возможности обратиться в больницу, то можно воспользоваться специально разработанным планом занятий. Их можно проводить без присутствия методистов. К ним относятся гимнастики дыхательного и физического характера:

Упражнения, выполнение которых специалист контролирует в режиме онлайн.

Выбирая нагрузку, следует принимать во внимание возраст, физическое состояние, степень поражения легких. Когда первое занятие подойдет к концу, должны быть внесены необходимые изменения.

Постепенное увеличение нагрузки приводит к достижению требуемого уровня.

Инструктор показывает, как правильно выполнять упражнения.

Пациент получает пульсоксиметр, чтобы контролировать уровень кислорода и ритм сердца.

Для чего нужно восстановление

Человеческая дыхательная система является главным органом, который поражает коронавирус. Страдают альвеолы, обмен газами в легких ухудшается. Недостаточно вылечить недуг, придется длительное время восстанавливать легкие.

Из-за перенесенной инфекции снижается физическая активность, затрудняется свободное дыхание. Выполнять физические упражнения становится тяжелее, чем до заболевания. Сезонные вирусы больше поражают сниженный иммунитет.

К чему приведет отсутствие реабилитации

Любой недуг, в том числе имеющий эпидемиологическое происхождение, вызывает стресс. У большого количества людей, которые перенесли болезнь, возникают проблемы с дыханием, перестают нормально функционировать остальные системы, к примеру, после избавления от коронавирусной инфекции болят суставы. Пульс учащается, из-за чего появляются головокружение, усталость, физическая нагрузка не приносит радости.

После пневмонии наблюдаются последствия, причем не только из-за инфекции, но и из-за способов избавления от нее. Если не проводить лечение, могут появиться фиброзные изменения, длительное время бывший пациент будет ощущать высокое артериальное давление и одышку.

Можно ли полностью восстановить организм после Ковид-19

Тяжесть недуга влияет на возможность восстановить нормальную работу легких. Обычно реабилитация занимает немного времени. Тяжелая форма пневмонии требует больше усилий.

Обычно воспаление легких, вызванное COVID-19, не приводит к осложнениям, поэтому поражается небольшой объем тканей. Самые лучшие результаты наблюдаются у тех, кто не терял время даром и проводил реабилитацию дыхательной системы. Клиническая картина зависит от сопутствующих недугов, возраста пациентов. Люди, достигшие пенсионного возраста, ощущают значительный дискомфорт в легких. Им понадобится больше сил и времени для проведения процедур, способствующих реабилитации организма.

Из-за вирусной инфекции снижается иммунитет, появляются болезни бронхолегочной системы бактериальной природы.