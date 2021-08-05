Химиотерапия: виды и побочные эффекты
Она способствует замедлению роста раковых клеток и распространению метастазов, улучшая качество жизни пациента.
Назначается химиотерапия в каждом случае строго индивидуально, а решение принимается консилиумом квалифицированных специалистов. В зависимости от типа онкологического заболевания и особенностей онкобольного подбирается подходящий комплекс химиопрепаратов для эффективной борьбы с раком.
Виды и особенности химиотерапии
Химиотерапия относится к эффективному способу лечения рака и позволяет продлить и улучшить жизнь пациента. Препараты изготавливают из лекарственных растений, которые способны ликвидировать не только первоначальные очаги, но и метастазы.
Метастазы имеют схожее клеточное строение с опухолевыми клетками, поэтому данный способ лечения эффективен. Препарат воздействует на раковые клетки, как яд, разрушает внутреннюю и внешнюю структуру, предотвращая размножение и рост.
Химиотерапия проводится внутривенно или перорально. В первом случае лекарственный препарат вводят в вену через катетер или специальную порт-систему. Во втором случае назначаются таблетки или капсулы.
В онкологии химиотерапию используют для лечения рака на разных стадиях. Она бывает следующих видов:
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дооперационная;
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послеоперационная;
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профилактическая;
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лечебная.
Дооперационная позволяет замедлить рост и размножение раковых клеток, создавая благоприятные условия для проведения операции. Для ликвидации оставшихся опухолевых очагов назначается послеоперационная химиотерапия.
Предотвратить рецидивы поможет профилактическая терапия, а лечебная назначается в качестве самостоятельного способа для борьбы с раком. По ссылке https://www.dobrobut.com/ представлена детальная информация об этой лечебной методике, ее видах и возможных побочных явлениях.
Какие бывают побочные эффекты?
Химиопрепараты оказывают губительное воздействие, как на раковые клетки, так и здоровые. В зависимости от индивидуальной реакции организма пациента у него могут появиться различные побочные эффекты.
Среди них слабость, тошнота и рвота, головные боли и во внутренних органах, потеря аппетита, снижение иммунитета, ухудшение состояние кожи и ногтей, раздражение оболочек органов желудочно-кишечного тракта, выпадение волос и др.
Лечащий врач обязательно проконсультирует пациента обо всех возможных побочных явлениях, которые могут возникнуть. Подбирается другой химиопрепарат для корректировки лечения, что помогает сохранить качество жизни онкобольного в процессе лечения рака.
Негативные последствия могут и не возникнуть, так как реакция организма на лекарство индивидуальная. После курса специалист подберет лечение для устранения побочных эффектов.
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