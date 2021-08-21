В Израиле нашли необычное лекарство против опасной бактерии

06:43 21.08.2021

Бактерия Clostridium difficile часто становится причиной внутрибольничных инфекций.

Особенно это касается пожилых и ослабленных людей. Бактерия вызывает у них сильную диарею, а в тяжелых случаях угрожает их жизни. Только в одном Израиле, от осложений внутрибольничных инфекций умирают 6000 человек, ежегодно. В других странах, например США, эта цифра достигает сотен тысяч жертв в год.

На протяжении десятилетий эту инфекцию пытаются лечить антибиотиками, но Clostridium difficile вырабатывает к ним устойчивость. Уникальный метод борьбы с опасной бактерией нашли израильские ученые. Они начали лечить инфекцию не антибактериальными препаратами, а другими бактериями. Эти бактерии извлекают из фекалий здоровых людей.

Исследователи израильского медицинского центра Рамбам (Хайфа) предложили для восстановления нормальной кишечной микрофлоры при Clostridium difficile трансплантацию микробиома. Так называют лечение бактериями, извлеченными из фекалий здоровых доноров. Работой руководили биолог доктор Милена Питашни и известный гастроэнтеролог доктор Хагай Бар-Йосеф. После успешных клинических испытаний метод был одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Сейчас его применяют для лечения рецидивирующей инфекции Clostridium difficile, устойчивой к терапии антибиотиками.

Доноры для трансплантации микробиома выбираются из числа здоровых людей в возрасте от 18 до 60 лет. Все они проходят тщательное обследование в медицинском центре РАМБАМ. Специалисты тщательно изучают историю их болезней. Полученные фекалии перерабатываются в лаборатории клиники, где из них извлекаются полезные бактерии. Препарат представляет собой белый порошок. Он принимается внутрь в виде капсул, раствора или клизм. Клинические испытания показали, что таким образом удается восстановить баланс пищеварительной системы пациента, поврежденный бактерией Clostridium difficile.

Ученые медицинского центра Рамбам заявляют, что трансплантация микробиома эффективна в 90% случаев инфекции Clostridium difficile. Одним из примеров успешного лечения стала история 85-летней женщины, которая перенесла уже 3 рецидива инфекции. После трансплантации микробиома она наконец почувствовала себя хорошо, диарея прекратилась. Пациентка была выписана из стационара клиники Рамбам.

Автор статьи – Доктор Михаил Зейгарник