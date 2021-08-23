Пластические хирурги: поиск опытного доктора в Санкт-Петербурге
Оба направления помогают человечеству решать вопросы преображения, омоложения, поддержания привлекательного внешнего вида и устранения эстетических недостатков. Лучшие пластические хирурги в Санкт-Петербурге помогают изменять внешний вид человека, но нередко их работа связана и с лечением (следы от травм, операций, которые влияют на качество жизни), омоложением, коррекцией имеющихся дефектов.
Когда обращаются к пластическому хирургу?
К опытному врачу обращаются, когда необходимо:
- Устранить врожденные патологии. Нередко они негативно сказываются на разных физиологических процессах. Некоторые из не подлежат безоперационному исправлению. (к таким относят деформацию челюсти, «заячью губу», искривление носовых перегородок, пр.).
- Исправить дефекты, которые получил человек. Они нередко вызывают дискомфорт, чувство неполноценности, скованности, замкнутости. К пластическому хирургу обращаются, когда необходимо удалять шрамы, следы от ожогов, травм. Не обойтись без помощи специалиста и в том случае, когда произошла деформация лица.
- Исправить результат оперативного или другого вмешательства, которое проводилось с целью лечения.
Обратиться к опытному пластическому хирургу можно и необходимо, если человека беспокоят любые деформации и дефекты внешности. К таким относят облысение, глубокие заломы на коже, обвисание мышц рук и живота, груди, ягодиц. Обращаются к доктору и с эстетическими вопросами, когда пациенту важно следить за внешним видом (удалить жировые отложения, уменьшить или увеличить ягодицы, грудь, форму носа, губ, скул, глаз, пр.).
Секреты выбора лучшего пластического хирурга в Санкт-Петербург
К пластическому хирургу обращаются как взрослые, так и дети. Маленькие пациенты посещают врача чаще всего для исправления врожденных или приобретенных дефектов. Взрослым тоже нередко необходима помощь опытного специалиста. Чтобы подобрать лучшего врача, рекомендовано обратить внимание на несколько важных моментов:
- образование – доктор должен окончить соответствующий вуз;
- разрешение на работу;
- опыт работы – вполне реально узнать, сколько именно провел операций хирург и с каким результатом;
- отзывы – на специальном ресурсе можно узнать все о самом докторе и о мнении пациентов, которые уже успели воспользоваться услугами.
Стоит прислушаться к мнению пациентов, но не стоит всецело доверять советам сотрудников, которые работают в той же клинике, где и сам врач.
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