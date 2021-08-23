Пластические хирурги: поиск опытного доктора в Санкт-Петербурге

14:29 23.08.2021

Эстетическая медицина включает не только косметологию, но и пластическую хирургию.

Оба направления помогают человечеству решать вопросы преображения, омоложения, поддержания привлекательного внешнего вида и устранения эстетических недостатков. Лучшие пластические хирурги в Санкт-Петербурге помогают изменять внешний вид человека, но нередко их работа связана и с лечением (следы от травм, операций, которые влияют на качество жизни), омоложением, коррекцией имеющихся дефектов.

Когда обращаются к пластическому хирургу?

К опытному врачу обращаются, когда необходимо:

Устранить врожденные патологии. Нередко они негативно сказываются на разных физиологических процессах. Некоторые из не подлежат безоперационному исправлению. (к таким относят деформацию челюсти, «заячью губу», искривление носовых перегородок, пр.).

Исправить дефекты, которые получил человек. Они нередко вызывают дискомфорт, чувство неполноценности, скованности, замкнутости. К пластическому хирургу обращаются, когда необходимо удалять шрамы, следы от ожогов, травм. Не обойтись без помощи специалиста и в том случае, когда произошла деформация лица.

Исправить результат оперативного или другого вмешательства, которое проводилось с целью лечения.

Обратиться к опытному пластическому хирургу можно и необходимо, если человека беспокоят любые деформации и дефекты внешности. К таким относят облысение, глубокие заломы на коже, обвисание мышц рук и живота, груди, ягодиц. Обращаются к доктору и с эстетическими вопросами, когда пациенту важно следить за внешним видом (удалить жировые отложения, уменьшить или увеличить ягодицы, грудь, форму носа, губ, скул, глаз, пр.).

Секреты выбора лучшего пластического хирурга в Санкт-Петербург

К пластическому хирургу обращаются как взрослые, так и дети. Маленькие пациенты посещают врача чаще всего для исправления врожденных или приобретенных дефектов. Взрослым тоже нередко необходима помощь опытного специалиста. Чтобы подобрать лучшего врача, рекомендовано обратить внимание на несколько важных моментов:

образование – доктор должен окончить соответствующий вуз;

разрешение на работу;

опыт работы – вполне реально узнать, сколько именно провел операций хирург и с каким результатом;

отзывы – на специальном ресурсе можно узнать все о самом докторе и о мнении пациентов, которые уже успели воспользоваться услугами.

Стоит прислушаться к мнению пациентов, но не стоит всецело доверять советам сотрудников, которые работают в той же клинике, где и сам врач.