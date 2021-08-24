Негативное воздействие экранного света на зрение. Как с ним бороться

14:51 24.08.2021

Проводите много времени за экраном телевизора?Вас хлебом не корми, дай только посмотреть фильмы или поиграть в игры?

Вы сильно устаёте и чувствуете себя измождённым, когда, наконец, отрываетесь от голубого экрана?Если вы положительно ответили хотя бы на один из вопросов, то эта статья для вас!Мы поможем вам разобраться, как свет от экранов негативно воздействует на ваши глаза, и подскажем, как с этим бороться.



Многим знакома ситуация, когда родители буквально с боем заставляют любимое чадо оторваться от экрана телевизора, компьютера или телефона. С каждым годом эта проблема приобретает всё более глобальный характер.

И только спустя долгие годы, когда дети вырастают и начинают активно пользоваться разными гаджетами, к ним приходит понимание, насколько же правы были родители, когда ограничивали время, проводимое за разными устройствами.

К сожалению, к этому моменту, как правило, бывает уже слишком поздно – воздействие синего свечения от экранов начинает сказываться на здоровье.

Особенно опасно длительное пребывание в лучах высокочастотного высокоэнергетического света видимого спектра в диапазоне от 400 до 500 нм.



Несмотря на то, что синий свет входит в состав солнечного излучения и является важным элементом в естественной регуляции сна, искусственное свечение от различных гаджетов в этом диапазоне не имеет аналогов в природе, а потому у нашего организма нет собственных эффективных способов защиты, что и приводит к разным проблемам со здоровьем и особенно зрением.

По мере развития технологий и внедрения голубых экранов во все сферы человеческой жизни проблема вредного воздействия синего света привлекла внимание многих учёных.

Вот только некоторые выявленные негативные последствия синего свечения:



• Поражение сетчатки глаза и нарушение центрального зрения (макулодистрофия)

• Слепота

• Нарушения сна

Больше всего от синего света страдают детские глаза. Они не приспособлены воспринимать такой свет напрямую, только в отражённом виде. Однако в сегодняшних условиях дети подвергаются воздействию синего свечения буквально с первых минут жизни. Оглянитесь вокруг и вы обнаружите, что у наших глаз почти нет возможности нормально отдохнуть.



К сожалению, с возрастом ситуация только ухудшается, ведь мы живём в мире, качество жизни в котором почти напрямую зависит от времени, которое человек проводит у монитора. И эта напасть не разбирает, кто стар, кто млад, она касается каждого.



Как избежать негативного воздействия синего света, если не на работе, то хотя бы во время отдыха?



Вы замечали, как часто после долгого рабочего дня за компьютером мы отдыхаем, переключая внимание на телевизор? И в результате такого «отдыха» оказываемся ещё более усталыми, чем были до этого?

Ощущение песка в глазах…

Раздражение от громкого звука…

И даже головные боли, когда проводим особенно много времени за просмотром телепередач…



Если все эти симптомы вам не в диковинку, то пора переключаться на проекционные экраны!



В отличие от обычных телевизоров, проекционные экраны не излучают свет напрямую, а работают на основе отражённого света, который проходит через несколько поверхностей, прежде чем попасть в глаза.

В современных условия, когда кинотеатры часто бывают закрыты, люди проводят много времени у телевизоров или в своих телефонах, что приводит к избыточному воздействию синего свечения на и без того уставшие глаза, а это грозит серьёзными последствиями для здоровья в будущем.

Если такие мрачные перспективы вас не прельщают, то проекционные экраны, определённо, ваш выбор, тем более они дадут целый ряд бонусов:



Диагональ экрана гораздо больше, чем у телевизора. Чем больше экран, тем меньше нужно напрягать зрение, чтобы разглядеть мельчайшие детали.



Эффект присутствия в кинотеатре. Проекционные экраны дают неповторимое ощущение присутствия в полноценном кинотеатре.



Многофункциональность. Собрались на дачу? Почему бы не порадовать себя и друзей кинотеатром на открытом воздухе?



Высококачественное звуковое сопровождение. Бесподобное звучание домашнего кинотеатра порадует самых изысканных меломанов.



И многое другое!

Ознакомьтесь с подробной информацией и выберите оптимальный проекционный экран под свои нужды на сайте power-screen.ru

Надеемся, в этой статье вы узнали для себя новые факты о негативном воздействии синего света от экранов. Позаботьтесь о здоровье вашей семьи и друзей, отправьте им ссылку на эту статью.