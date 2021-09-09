ОНФ попросил Минздрав запретить врачам назначать БАДы
Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением выпустить запрет на назначение БАДов врачами, пишет газета "Известия" со ссылкой на соответствующее предложение ОНФ.
В документе отмечается, что сейчас врачам и медработникам не запрещено прописывать пациентам БАДы. "В настоящее время за неправильно оформленный рецепт полагается дисциплинарная ответственность, однако нет прямого запрета на назначение в нем БАДов", - говорится в обращении.
Однако, так как эффективность таких препаратов не доказана, общественники предложили ввести "прямой запрет на выписывание в рецептах БАД/гомеопатии" в приказ Минздрава «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения». За нарушение данного запрета они предлагают установить штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
Разрешение на рекомендацию БАДов в лечении предлагается оставить только для частных клиник при условии, что они будут четко отделены от назначеных лекарств. Для этого предлагается Минздраву разработать единую форму документа, где добавка будет названа конкретным словом "БАД".
Такде ОНФ предлагает запретить использовать слово "препарат" в любых рекламных и информационных материалах о БАДах, а такде запретить использовать изображения людей в таких материалах.
"К нам поступают обращения граждан, которые не знали, что они приобретали БАДы: им их порекомендовал или выписал врач, доверяя специалисту, они не думали, что конкретно им назначили, и покупали все согласно рецепту", - пояснил руководитель бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев.
По данным ОНФ, рынок биологически активных добавок в России в 2020 году составляет около 74 млрд руб. (вырос на 17% к 2019-му). Более 55% продаж приходится на БАДы стоимостью 500 руб. и выше.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Все яд и все лекарство, важна мера.
Самыми надежными и доступными лекарями для простого народа, живущими не в центре региона, остаются только советы в интернете, знакомых, и реклама на ТВ.
Бады, между прочим, рекламируют известные и знаменитые врачи, за что им хорошо платят.
За все это мед-мошенничество...бады-шмады... надо реально САЖАТЬ на 5-7 лет !С конфискацией и возмещением.
я не понял, какие то "общественники" пытаются вмешиваться в отношени врача и пациента?
бады насколько я понимаю можно покупать без позволения вельможного Кагала.
кстати эти разрешения/"рецепты" вообще должны быть Отменены как способ ограничениядоступа к лекарствам и медицине.
придуман этот Бред был как всегда в сша.. и потом как-то Вдруг стал законом в ссср..
до начала 60х не было никаких Ограничений/разрешений Государства на покупку лекарств больными.
это Политический шаг установивший Контроль Кагала над здоровьем людей и посмотрите Вокруг чем это закончилось..
Чушь какая-то. БАДы БАДам рознь…в статье какая-то исковеркпнная информация