Попова: ПЦР-тест для вируса Нипах появится на следующей неделе
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест для определения обнаруженного в Индии вируса Нипах будет готов в течение следующей недели.
«Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять», - цитирует ее слова ТАСС.
Также она отметила, что тест разрабатывают неспешно, так как риска распространения данного вируса в России нет.
Напомним, впервые вирус Нипах был выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор в Азии периодически отмечаются вспышки заболевания. Специфических средств лечения и профилактики в настоящее время не существует.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну надо же, щастье то какое, тока вирус появится, как его сразу же платно обнаруживать заставят. Нет, лечить не будут, не умеют, зато непременно найдут.
Попова видать успела вложить денежку в производство тестов на Нипах,а теперь же надо рекламировать... И,конечно,заблаговременно инвестировала в производство новых вакцин от вируса Нипах... Ночей не спит Попова,что бы еще такое придумать для "спасения" народа от вирусов?... И вирусы сейчас какие-то не такие,как бывало раньше. Бывало раньше - придет вирус незаметно и так же незаметно исчезает. А теперь появились вирусы для бизнеса,для сокращения населения планеты,для изменения ДНК человека и др. И вирусы никуда не собираются "исчезать",наоборот появляются все новые и новые,а к ним же сразу нужно тесты и потом вакцины "придумывать",да еще и названия разные каждому вирусу дать. Это же уму непостижимо, какую "работу" задали вирусы политикам,журналистам и роспотребнадзору?... Век воли не видать!
в назидение (по Симонян)
а они дальше о тестах.
Совесть бы имели.
Угомонитесь уже!
Прикрыть международную торговлю, а вместо индийского чая Иван чаем будем
баловаться!