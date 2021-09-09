Попова: ПЦР-тест для вируса Нипах появится на следующей неделе

14:31 9.09.2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест для определения обнаруженного в Индии вируса Нипах будет готов в течение следующей недели.

«Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять», - цитирует ее слова ТАСС.

Также она отметила, что тест разрабатывают неспешно, так как риска распространения данного вируса в России нет.

Напомним, впервые вирус Нипах был выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор в Азии периодически отмечаются вспышки заболевания. Специфических средств лечения и профилактики в настоящее время не существует.