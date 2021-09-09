Попова: ПЦР-тест для вируса Нипах появится на следующей неделе

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тест для определения обнаруженного в Индии вируса Нипах будет готов в течение следующей недели.

«Буквально днями прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять», - цитирует ее слова ТАСС.

Также она отметила, что тест разрабатывают неспешно, так как риска распространения данного вируса в России нет.

Напомним, впервые вирус Нипах был выявлен в 1998 году в Малайзии, с тех пор в Азии периодически отмечаются вспышки заболевания. Специфических средств лечения и профилактики в настоящее время не существует.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.09.2021, 20:37
    Гость: demos

    Ну надо же, щастье то какое, тока вирус появится, как его сразу же платно обнаруживать заставят. Нет, лечить не будут, не умеют, зато непременно найдут.

  2. 09.09.2021, 20:07
    Гость: Алевтина

    Попова видать успела вложить денежку в производство тестов на Нипах,а теперь же надо рекламировать... И,конечно,заблаговременно инвестировала в производство новых вакцин от вируса Нипах... Ночей не спит Попова,что бы еще такое придумать для "спасения" народа от вирусов?... И вирусы сейчас какие-то не такие,как бывало раньше. Бывало раньше - придет вирус незаметно и так же незаметно исчезает. А теперь появились вирусы для бизнеса,для сокращения населения планеты,для изменения ДНК человека и др. И вирусы никуда не собираются "исчезать",наоборот появляются все новые и новые,а к ним же сразу нужно тесты и потом вакцины "придумывать",да еще и названия разные каждому вирусу дать. Это же уму непостижимо, какую "работу" задали вирусы политикам,журналистам и роспотребнадзору?... Век воли не видать!

  3. 09.09.2021, 16:41
    Гость: Министры гибнут,

    в назидение (по Симонян)
    а они дальше о тестах.
    Совесть бы имели.
    Угомонитесь уже!

  4. 09.09.2021, 15:14
    Гость: AlexIzm

    Прикрыть международную торговлю, а вместо индийского чая Иван чаем будем
    баловаться!

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