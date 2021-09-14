Коротко про одно из самых неприятных заболеваний ЖКТ - панкреатит

13:39 14.09.2021

Проблемы с желудочно-кишечным трактом – это то, с чем многие сталкивались хоть раз в своей жизни.

К сожалению, никто не застрахован от этих неприятных явлений, в том числе, никто не застрахован от панкреатита. В этом статье мы поговорим про это заболевание, а также расскажем в каких случаях необходимо обращаться к гастроэнтерологу.

Панкреатит: что это

Под панкреатитом подразумевается заболевание, выражающееся в воспалении тканей ПЖ (поджелудочная железа), при этом нарушается секреция. Данное явление становится результатом непроходимости или слабой проходимости протоков, сопровождающееся при этом активностью систем ферментов. Грубо говоря, секреты не могут выйти в просвет двенaдцaтиперстной кишки, а в случае их накопления, они переваривают свои же ткани.

Причины возникновения панкреатита

Существует ряд причин, чем может быть вызван панкреатит:

Чрезмерное употребление алкогольных напитков; Проблемы с лишним весом, так как при нарушении обмена липидов (жиров) ферменты выделяются в ускоренном темпе, а это – огромный риск возникновения воспалительного процесса; Вирусы : наличие гепатита, туберкулеза, ветряной оспы, паротита, кори, брюшного тифа и так далее; Панкреатит может быть вызван нарушением обмена кальция. При этом затвердевают ткани железы, сопровождается нарушением функции секретов. Камни в желчном пузыре; Заболевания, связанные с эндокринной системой; В случае отравления или интоксикации организма, шанс заболевания панкреатитом в разы возрастает, так как происходит перезагрузка ферментных систем, в которой чрезмерно вырабатываются пищеварительные соки.

Явные симптомы панкреатита

Острая форма панкреатита проявляется следующим образом:

1. Сильная боль в районе подреберья;

2. Реакция со стороны ЖКТ, а именно: наличие икоты, отрыжки с неестественно неприятным запахов, приступов тошноты, рвоты, диареи;

3. Плохое самочувствие – постоянное желание пить (обезвоживание), общая слабость, колеблющееся артериальное давление от низкого к высокому, высокая температура тела, повышенное потоотделение;

4. Внешние признаки, проявляющееся в тусклом цвете кожи, наличии коричневых пятен в облaсти поясницы и в зоне пупка.

Если же у вас наблюдаются эти признаки, стоит немедленно обратиться в скорую помощь или к врачу-гастроэнтерологу, так как панкреатит острой формы лечится в стационаре, а также сопровождается экстренной госпитализацией.

