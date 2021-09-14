Коротко про одно из самых неприятных заболеваний ЖКТ - панкреатит
К сожалению, никто не застрахован от этих неприятных явлений, в том числе, никто не застрахован от панкреатита. В этом статье мы поговорим про это заболевание, а также расскажем в каких случаях необходимо обращаться к гастроэнтерологу.
Панкреатит: что это
Под панкреатитом подразумевается заболевание, выражающееся в воспалении тканей ПЖ (поджелудочная железа), при этом нарушается секреция. Данное явление становится результатом непроходимости или слабой проходимости протоков, сопровождающееся при этом активностью систем ферментов. Грубо говоря, секреты не могут выйти в просвет двенaдцaтиперстной кишки, а в случае их накопления, они переваривают свои же ткани.
Причины возникновения панкреатита
Существует ряд причин, чем может быть вызван панкреатит:
- Чрезмерное употребление алкогольных напитков;
- Проблемы с лишним весом, так как при нарушении обмена липидов (жиров) ферменты выделяются в ускоренном темпе, а это – огромный риск возникновения воспалительного процесса;
- Вирусы : наличие гепатита, туберкулеза, ветряной оспы, паротита, кори, брюшного тифа и так далее;
- Панкреатит может быть вызван нарушением обмена кальция. При этом затвердевают ткани железы, сопровождается нарушением функции секретов.
- Камни в желчном пузыре;
- Заболевания, связанные с эндокринной системой;
- В случае отравления или интоксикации организма, шанс заболевания панкреатитом в разы возрастает, так как происходит перезагрузка ферментных систем, в которой чрезмерно вырабатываются пищеварительные соки.
Явные симптомы панкреатита
Острая форма панкреатита проявляется следующим образом:
1. Сильная боль в районе подреберья;
2. Реакция со стороны ЖКТ, а именно: наличие икоты, отрыжки с неестественно неприятным запахов, приступов тошноты, рвоты, диареи;
3. Плохое самочувствие – постоянное желание пить (обезвоживание), общая слабость, колеблющееся артериальное давление от низкого к высокому, высокая температура тела, повышенное потоотделение;
4. Внешние признаки, проявляющееся в тусклом цвете кожи, наличии коричневых пятен в облaсти поясницы и в зоне пупка.
Если же у вас наблюдаются эти признаки, стоит немедленно обратиться в скорую помощь или к врачу-гастроэнтерологу, так как панкреатит острой формы лечится в стационаре, а также сопровождается экстренной госпитализацией.
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