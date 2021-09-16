В России производятся голосообразующие аппараты превосходящие по параметрам зарубежные аналоги

00:14 16.09.2021

Инновации не стоят на месте, в том числе, инновации в сфере медицинского оборудования.

В этой статье мы сравним два голосообразующих аппарата - АГ-2000 и Labex Digital.

Что из себя представляет голосообразующий аппарат АГ-200?

Голосообразующий аппарат АГ-2000 цифровой – это цифровое устройство, в которое включено микроконтроллерное управление тоном голоса, при этом, у человека появляется возможность изменить даже громкость своего голоса при разговоре. Предназначаются такие приборы для тех, у кого была удалена удалена гортань по тем или иным причинам ( онкология, ларингэктомия и так далее).

Преимущества голосообразующего аппарата АГ-2000

К преимуществам данной модели можно отнести следующие параметры:

1. Такое устройство обладает самым большим диапазоном изменения тональных нaстроек голосa;

2. Удобство в обслуживании и ремонте прибора, ведь все сервисные центры находится на территории РФ;

3. Достаточно мощная батарея, позволяющая вести беседу в течение двадцати часов без подзарядки. Если использовать умеренно, то в среднем аккумуляторной батареи хватает на неделю;

4. Наличие двадцати пяти режимов настройки устройства;

5. Голосообразующий аппарат АГ-200 удобен и прост в эксплуатации, так как все необходимые кнопки, которые нужны для повышения или понижения громкости, находятся близко к речевой кнопке.

6. Именно данное устройство помогает развеять миф о том, что зарубежная техника превосходит отечественную, ведь громкость АГ-2000 в два раза больше, чем у других импортных аналогов.

7. Высокое качество используемых при производстве материалов спасает устройство от поломок во время случайных ударов или повреждений.

Чем отличается голосообразующий аппарат Labex Digital от АГ-2000?

Существует ряд принципиальных отличий, на которые стоит обратить внимание при выборе устройства для восстановления голоса:

1. Начнем, конечно же, с ценообразования. Labex Digital практически в 1,5 раза дороже, чем АГ-2000. У первого стоимость оценивается в 31500 рублей, у второго – 17.500. Причем необходимо отметить, что Labex Digital – самая дешевая модель в линейке.

2. Разная страна производителя. Labex Digital сделан в Болгарии, при этом, в России вообще нет сервисных центров, в которые можно будет обратиться в случае поломки аппарата, в отличие от АГ-2000, который производится в РФ;

3. Количество диапазонов громкости тоже разное – АГ-2000 четыре режима, Labex Digital – три;

4. Также отличается и количество диапазонов частот нaстройки тонa звучaния голосa настройки – АГ-2000 – двадцать пять, а у другого всего лишь пять;

5. Различия есть и в аккумуляторе. Голосообразующие аппараты российского производства показывают себя лучше: у АГ-2000 цифрового больше показатели батареи, чем у Labex Digital. Кстати, есть разница во времени подзарядки – первый заряжается полностью за два с половиной часов, что в два раза больше, чем у импортного аналога.

