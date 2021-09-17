Центр дентальной имплантации

Стоматологи центра дентальной имплантации зубов в совершенстве владеют современными методиками установки имплантатов.

Компетентные врачи прекрасно разбираются в способах восстановления утраченного объёма костной ткани. Отдельное внимание уделяется такому аспекту, как взаимосвязь цифровых технологий с имплантацией зубов.

Специалисты клиники постоянно обучаются у лучших преподавателей из разных стран мира. За годы работы учреждения накоплен солидный опыт лечения пациентов, которым требуется имплантация зубов.

Разнообразие методов

В арсенале стоматологов центра дентальной имплантации зубов имеются перечисленные ниже технологии:

  • сложные методы восстановления утраченного объёма костной ткани;
  • выполнение шаблонной имплантации. Этот метод предусматривает предварительное изготовление специального цифрового шаблона;
  • имплантация «All on 4». Указанная технология предусматривает изготовление ортопедической конструкции всей челюсти на четырёх имплантатах. Она проводится при частичном или полном отсутствии зубов. Имплантация «All on 4»рекомендована и при наличии противопоказаний к выполнению костной пластики. Основные преимущества методики – отсутствие длительного реабилитационного периода, кратковременность оперативного вмешательства;

Мы непременно придём на помощь в затруднительной ситуации! Лучшее подтверждение профессионализма врачей центра дентальной имплантации зубов – одобрение коллег из других клиник. Они периодически направляют своих пациентов в нашу клинику: для помощи в сложных клинических случаях.

Достоинства имплантации

В «Семейной стоматологической клинике» выполняются операции по современной системе одномоментной имплантации, стандартному двухэтапному протоколу. Удаление больного зуба, установка имплантата и фиксация временной коронки осуществляются в один день.

Врачи «Семейной стоматологической клиники» применяют надёжные имплантационные материалы, современное оборудование. Любая хирургическая операция в нашем центре абсолютно безболезненна и безопасна.

За счёт использования современных методик срок службы имплантата практически не ограничен. Вживлённый штифт не требует дополнительного ухода. Со временем потребуется лишь обновление коронки на зубе.

Если в другой клинике вам отказали в имплантации зубов из-за наличия хронических болезней или нехватки костной ткани, обращайтесьв «Семейную стоматологическую клинику»! Мы решим проблему в предельно сжатые сроки.

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