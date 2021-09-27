Бронхиальная астма, её последствия и лечение во время пандемии коронавируса

14:20 27.09.2021

У многих людей, заразившихся вирусом Covid-19, проявляются лёгкие симптомы протекания болезни, и не все пациенты нуждаются в лечении.

Однако у людей среднего возраста риск протекания болезни в более тяжелой форме значительно выше. Также коронавирусная инфекция опасна для людей пожилого возраста, для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющих артериальную гипертонию, сахарный диабет и хронические заболевания лёгких.

Правда ли, что у лиц с бронхиальной астмой риски заразиться Covid-19 выше, и как она влияет на протекание болезни?

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний указывает, что одной из причин тяжёлого протекания Covid-19 является заболевание бронхиальной астмой. Но, следует отметить, что в Китае более чем в 70 000 случаев наличие заболевания бронхиальной астмы никаким образом не повлияло на характер протекания коронавирусной инфекции. Таким образом, бронхиальную астму не относят к числу заболеваний, отягощающих протекание Covid-19.

В настоящее время, у лиц, страдающих бронхиальной астмой и контролирующих её протекание, риск развития осложнений на фоне Covid-19, сводится к минимуму. Но, как показывает проведенный опрос, более чем у половины людей данная болезнь основательно не поддается контролю.

Как часто возможно применение ингаляционных стероидов при Covid-19 и какую опасность они представляют для организма?

Стоит отметить, что ингаляция является наиболее безопасным и действенным (по сравнению с инъекционным) способом лечения бронхиальной астмы. А также очень удобным для детей, поскольку лекарство быстро достигает дыхательных путей в нужной концентрации.

От развития последствий бронхиальной астмы не защищён даже тот, кто имеет легкую форму заболевания, поэтому здесь важно соблюдать лечение, которое было назначено врачом. Прекращение лечения может привести к ухудшению ситуации, а именно, к обострению бронхиальной астмы.

Исследования показывают, что применение невысоких доз ингаляционных глюкокортикостероидов препятствует воспалению слизистых оболочек тканей легких, вызванных воздействием вируса.

Человек, страдающий бронхиальной астмой, при себе должен иметь инструкцию с правилами действий, а также списком симптомов, ухудшающих состояние бронхиальной астмы. Инструкция также должна содержать правила, описывающие порядок и схему лечения, а также порядок действий для облегчения симптомов данного состояния, и случаи, при которых требуется незамедлительная помощь специалиста. Наличие под рукой данной инструкции поможет больному вовремя принять правильное решение, тем самым, спасти свою жизнь. К тому же, доказано, что у людей, имеющих под рукой данную инструкцию, вероятность обострения бронхиальной астмы в 4 раза ниже.

Тактика применения единого ингалятора для подавления симптомов при оказании необходимой терапии повышает уровень контроля бронхиальной астмы и увеличивает эффективность работы врача пульмонолога для данной категории больных. В период пандемии коронавируса рекомендуется использовать, так называемый, дозированный порошковый ингалятор. Контроль над проведением процедуры ингаляции должен осуществлять сам пациент, поскольку важно, чтобы ингалятор быть защищён от внешней среды, а именно, повышенной температуры и влажности воздуха.

Устройство под названием Турбухалер имеет возможность быстро добиваться оптимальной лёгочной депозиции лекарственных веществ в ткани лёгких. К тому же, он отличается высокой степенью защиты от факторов внешней среды, что позволяет при его применении снизить риск обострений у пациентов.

Следует помнить, что стресс, тревожно-депрессивное состояние являются факторами, ухудшающими симптомы заболевания, поэтому необходимо проводить беседы с пациентами и лицами, осуществляющими за ними уход, направленные на создание благоприятного климата, окружающего больных. Также важной рекомендацией является ограничение продуктов питания, провоцирующих появление аллергии у пациента.