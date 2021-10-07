Выбор ортопедической стельки. Основные советы

18:03 7.10.2021

Здоровье нужно беречь еще с молодого возраста.

Опорно-двигательная система – это наш стержень, нарушение элемента которого может привести к выводу из строя всех других органов. В этой статье мы поговорим про использование ортопедических товаров, в особенности, речь пойдет об ортопедических стельках. Ознакомиться более подробно с ассортиментов ортопедической обуви и ортопедических стелек можно на сайте orteka.ru

Как мы все знаем, люди не сидят дома, при этом наши ноги постоянно вынуждены терпеть колоссальные нагрузки, при этом человек может чувствовать ноющую боль и перманентную усталость. Ко всему прочему, многие имеют выраженные заболевания ног, по типу артрита и плоскостопия. Чтобы снизить уровень боли и уменьшить нагрузку на стопы, стоит задумываться о приобретении ортопедических стелек

Первые звоночки

Вам показаны ортопедические стельки в случаях, если:

1. У вас наблюдается болевые синдромы в стопе, которые по большей степени проявляются на фоне деформации;

2. Если вы длительное время находитесь в движении, у вас появляется очень явное ощущение изнеможения и усталости. Особенно актуально это людям следующих профессий: парикмахеры, продавцы, сотрудники ресторанов общественного питания, учителя и так далее.

3. У вас есть обувь, которую неудобно носить;

4. В период беременности женщина испытывает неприятные ощущения в ногах. Происходи так в следствие повышения нагрузки на позвоночник и конечности;

5. При наличии следующих заболеваний – артрит, остеосклероз, пяточная шпора, плоскостопие.

Преимущества приобретения ортопедических стелек

У ортопедических стелек есть свои колоссальные преимущества. Например:

1. Стельки помогают уменьшить нагрузку на суставы;

2. Стельки устраняют болевые ощущения и обеспечивают устойчивость при движении;

3. Они улучшают кровообращение в ногах;

4. Ликвидируют синдромы усталости;

5. Использование стелек заблаговременно предотвращают заболевания опорно-двигательной системы.

Советы по выбору стельки

Все ортопедические стельки имеют определенные свойства, которых нет у обычных стелек – амортизация и эффект массажа. Но нужно понимать, что если выбрать неправильно, то никакого благоприятного результата не будет. Перед покупкой необходимо ознакомиться с основными моментами выбора ортопедической стельки:

1. Изделие должно быть по размеру ноги;

2. Ортопедическая стелька должна полностью повторять контур обуви и быть плотно прижатой к основанию;

3. Лучше всего покупать изделие, которое обладает анатомической формой ступни;

4. Выбирайте стельки из качественных материалов. Как показывает практика, лучше всего подходят кожа и полимерные материалы.

