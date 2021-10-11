«Матрас.ру» запускает собственное производство под брендом «Ортомакс»

14:41 11.10.2021

Крупнейший российский интернет-магазин товаров для сна «Матрас.ру» запустил собственное производство ортопедических спальных аксессуаров под брендом «Ортомакс».

Как отметили представители новой фабрики, их задача – предложить широкой аудитории россиян удобные, практичные и износостойкие матрасы, подходящие индивидуальным запросам каждого клиента.

В каталоге нового бренда представлены ортопедические матрасы на основе независимых пружинных блоков, обеспечивающих правильную поддержку тела во время сна, а также пен повышенной плотности, в том числе на основе натурального тайского латекса, импортируемого из Бельгии. Чехлы матрасов изготавливают из хлопкового турецкого жаккарда, прочного материала, который долг сохраняет форму и не скатывается.

Одновременно с этим специалисты «Ортомакс» создали комфортные условия для выбора и покупки спальной продукции, чтобы рядовому клиенту не приходилось долго изучать вопрос, углубляться в производственные нюансы, сравнивать параметры специфических материалов, читать статьи и смотреть видео, опасаясь покупки «кота в мешке».

Имея большой опыт в сфере спальных аксессуаров, специалисты бренда помогут подобрать оптимальную серию и модель матраса с учетом исходных требований конкретного клиента – для тех, у кого болит спина или имеются проблемы со сном, для тех, кому нужны матрасы с разными зонами жесткости и адаптивности, для семейных пар с разницей в весе, для тех, кто спит на диване, для любых возрастов, включая новорожденных и так далее.

Отдельно была отмечена возможность кастомизации матрасов (заменить по желанию блок, чехол, пружины) и удобный формат заказа нестандартных изделий. Фабрика готова выпустить матрас любого наполнения и габаритов – хоть по площади всей комнаты, хоть для круглой кровати.

То есть, новая фабрика создала такие условия, чтобы любой человек, даже не имея опыта в выборе и даже с нестандартными пожеланиями, получил качественный и удобный матрас.

Помимо руководства федерального гипермаркета «Матрас.ру» у истоков бренда стоит начальник отдела контроля качества фабрики «Формлайн», который знает слабые и сильные стороны любых матрасных изделий. Его опыт лег в основу разработки гарантированно удобных, практичных и долговечных изделий.

Кроме того, проверке матрасов, выпускаемых на фабрике «Ортомакс», уделяется особое внимание – матрасы проходят многократные «жесткие» тесты на соответствие эксплуатационным параметрам и ортопедическим нормам.

Ознакомиться с каталогом нового бренда и оформить заказ с доставкой по всей России вы можете на сайте магазина Matras.ru.