Что нужно знать о венозной недостаточности

15:40 12.10.2021

Нарушение оттока венозной крови — причина появления распространенной патологии, которую диагностируют преимущественно у женщин после 30–40 лет. На коже возникают явные косметические дефекты, начинают беспокоить боль

Нарушение оттока венозной крови — причина появления распространенной патологии, которую диагностируют преимущественно у женщин после 30–40 лет. На коже возникают явные косметические дефекты, начинают беспокоить боль и судороги. Венозная недостаточность представляет собой серьезное заболевание, которое при отсутствии лечения стремительно развивается. Длительное игнорирование этой патологии чревато развитием тромбоза, тромбофлебита, трофических язв, перифлебита и посттромбофлебитического синдрома. Каждое из перечисленных осложнений ухудшает качество жизни, в таком случае больному показана госпитализация.

Классификация по системе CEAP

Выделяют 4 степени венозной недостаточности. Их определяют по клиническим проявлениям болезни и жалобам больного. При диагностике руководствуются системой CEAP. Ее создали на основании изучения причин, факторов развития, особенностей проявления и течения патологии.

При постановке диагноза используется шкала оценки трудоспособности больного. На начальной стадии развития венозной недостаточности человек еще не подозревает о наличии проблемы, так как симптомы отсутствуют. При прогрессировании они появляются, но больной не теряет трудоспособность. На следующей стадии жить в прежнем ритме становится возможно только при условии применения поддерживающих средств. В запущенных случаях пациент систематически принимает лекарственные средства, но уже не является трудоспособным.

Как распознать проблему

Венозная недостаточность на стадии появления симптомов причиняет дискомфорт и ухудшает качество жизни, а при прогрессировании становится причиной жутких болей. Сначала больной отмечает тяжесть в ногах, отечность, сухость кожи и частые судороги. При игнорировании этих симптомов возникает проблема пигментации в области нижней части голени. Если не обратиться к врачу, появятся трофические язвы. Следующий этап развития патологии будет последним — депонирование или скопление крови в нижних конечностях. Его признаки:

выраженный косметический дефект;

головокружения;

потеря сознания;

симптоматика развития сердечной недостаточности.

По мере прогрессирования заболевания происходит ухудшение умственной и физической трудоспособности.

Важно! При появлении ночных судорог, тяжести и боли в области нижних конечностей сразу необходимо идти к врачу, чтобы не допустить формирования трофических нарушений. На начальном этапе может быть достаточно медикаментозной терапии. Например, чтобы облегчить состояние и предупредить прогрессирование патологии, специалисты назначают Детралекс 1 000 мг. Он чаще всего хорошо переносится, помогает повысить тонус стенок сосудов и увеличить их эластичность.

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Как проходит диагностика

На первом приеме специалист анализирует жалобы и собирает анамнез, после чего выдает направления на анализы. Для подтверждения венозной недостаточности назначают следующие обследования:

УЗИ вен нижних конечностей;

флебография;

дуплексное ангиосканирование.

Результаты этих исследований позволяют поставить точный диагноз и составить максимально эффективное лечение индивидуально для каждого больного.

Профилактика — это просто

Диагностика и лечение венозной недостаточности занимают много времени, легче предупредить проблему. Стоит исключить благоприятные условия для развития патологии. Специалисты рекомендуют:

не находиться долгое время в статическом положении;

следить за весом, при необходимости похудеть;

соблюдать режим активности и отдыха (не вести пассивный образ жизни, но и не перенапрягаться).

Людям, которые находятся в группе риска, рекомендуют носить эластичные чулки или периодически надевать специальный бандаж на нижние конечности.