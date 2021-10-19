Операция по увеличению груди: методы, показания

Услуга по увеличению груди — одна из самых востребованных в пластической хирургии.

Она позволяет не только добиться желаемых размеров бюста, но и провести коррекцию формы, сделать его максимально привлекательным, соответствующим классическим эстетическим представлениям. На странице клиники Dega в Санкт-Петербурге все этапы процедуры уведичение груди описаны подробно. Рассмотрим нюансы оперативного вмешательства.

Основные показания: когда обращаются за увеличением груди

Недостаточный объем груди часто вселяет неуверенность в себе, делает женщин закомплексованными. Эту выразительную часть тела можно откорректировать при следующих показаниях:

  • инволюция и возрастное снижение тонуса груди;
  • маленькие размеры;
  • сокращение объема из-за резкого похудения;
  • асимметрия, которая портит эстетику;
  • инволюция после родов.

Увеличение груди — это эстетическое вмешательство. Операция проводится и при желании пациентки сделать коррекцию, поменять форму бюста. Имеются некоторые противопоказания. Это повышенная температура тела, гормональные сбои, злокачественные опухоли, сахарный диабет и мастопатия.

Подготовка и непосредственное вмешательство

На начальной стадии хирург проводит осмотр и консультирует пациентку. Перед оперативным вмешательством обязательно проводится ряд важных обследований, включая маммографию.

Увеличение груди — операция, которая выполняется одним из проверенных методов. Аксиллярный, периареолярный, субмаммарный — это варианты получения доступа для установки имплантов. Первый предусматривает использование подмышечной впадины, второй — ареолу, а третий — область под молочной железой. Выбор доступа для проведения операции зависит от физиологических особенностей каждой женщины, показаний и анатомии молочных желез. Предусмотрено комбинированное расположение импланта — его верхняя часть находится под мышцей, а нижняя — под железой.

После операции

После проведения операции по увеличению груди на протяжении месяца носят специальный компрессионный бюстгальтер для эффективной поддержки. Реабилитационный период требует сна и отдыха на спине, снижения физических нагрузок до минимума, исключения приема горячей ванны или душа. Сауну, солярий после увеличения груди тоже посещать запрещается. После окончания реабилитационного периода можно восстановить активность и заниматься любимыми делами.

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