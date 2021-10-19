В России производятся современные голосообразующие аппараты нового поколения

Современные технологии дошли до невероятно высокого уровня. 

Особенно это можно заметить в области медицины. В этой статье мы поговорим про современный голосообразующий аппарат нового поколения АГ-2000.

Что такое АГ-2000

Под ним подразумевается цифровое устройство с микроконтроллерным управлением изменения тона голосового сигнала и возможностью изменения громкости голоса в процессе разговора. Голосообразующий аппарат АГ-2000 цифровой специально был создан для людей с удаленной гортанью, удаленными голосовыми связками после онкологических и других хирургических операций ларингэктомии (экстирпации гортани).

Благодаря инновационным технологиям, голосообразующий аппарат АГ-2000 цифровой обладает следующими возможностями:
1. Изменение тембра звучания голоса с помощью панели управления;
2. Изменение громкости голоса с помощью двух кнопок,
3. Для удобства использования аппарата и более точного выбора тона звучания голоса применяются 25 независимых частот настройки.

Преимущества АГ-2000

Помимо широкого функционала, аппарат имеет хорошие качественные характеристики. Он выполнен из пластмассы высокого качества, которая обладает ударопрочными характеристиками, что в случае падения, обеспечивает безопасность от повреждений. Небольшой вес – сто семьдесят грамм – очень легко носить в руках.
Голосообразующий аппарат АГ-2000 не требует хирургического вмешательства для установки, он не устанавливается в гортань. Аппарат АГ-2000 цифровой можно носить в кармане или в руке и в момент разговора просто прижимать к горлу. Вибрация пластмассовой мембраны аппарата при плотном прижатии к гортани передается во внутренние полости, а голос воспроизводится при помощи артикуляционных органов. Голос с новым голосообразующим аппаратом получается громкий и разборчивый.
Аккумуляторная батарея большой мощности, которая установлена в цифровой голосообразующий аппарат, позволяет разговаривать в режиме постоянного разговора с собеседником не менее 24 часов. А в режиме ежедневного умеренного общения можно пользоваться аппаратом неделю и даже более, это подтверждают наши технические испытания аппарата АГ-2000.

Необходимо так же сказать, что в случае поломки, аппарат можно сдать в сервисный центр, который находится на территории РФ.

Заряжать аккумуляторную батарею голосообразующего аппарата цифрового можно от любого устройства – блок для заряда мобильных телефонов, аккумуляторы (power bank), компьютеры и любые устройства, имеющие выход USB.
 

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