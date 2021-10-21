Первые звоночки, свидетельствующие о том, что необходимо обращаться к гинекологу

02:01 21.10.2021

Здоровье для людей – это чрезвычайно важная штука, от которой зависит комфортная и беззаботная жизнь.

А для женщины особенно важным является здоровье репродуктивных органов, ведь именно оно влияет на способность к деторождению. В этой статье мы поговорим про то, когда стоит записаться на прием врача гинеколога.

Справка

В лучшем раскладе, посещать гинекологический кабинет женщина должна минимум два раза в год в целях профилактики. Именно на ранних стадиях заболевания есть вероятность безболезненно устранить ту или иную проблему. Однако, есть симптомы, которые сигнализируют о том, что необходим срочный осмотр гинеколога. Ниже будет предоставлен список основных признаков, после которых нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Первые звоночки

Когда вы прочитаете нижеприведенные симптомы, вам они покажутся не вескими причинами похода к гинекологу. Однако, именно они являются первыми звоночками, которые указывают на появления негативных изменений в организме:

1. Наличие болей в нижней части живота. Последите за своим состоянием, если же для ваших месячных характерна резка и тупая боль с повышением температуры, это первый признак патологии репродуктивной системы, а именно эндометриоза или появлению образований в виде кисты;

2. Наличие не характерных выделений, а также их неприятный запах. Если вы обнаружили выделения черного цвета с кровью, это не является нормой и нужно срочно обратиться к гинекологу, который обследует вас и назначит лечение;

3. Появление болезненных ощущений во время менструации;

4. Сбивание менструального цикла. Регулярность менструального цикла зависит от многих факторов, но если они частые – необходима помощь и консультация гинеколога, ведь это может свидетельствовать о нарушении гормонального цикла, воспалительном процессе или даже поликистозе яичников;

5. Наличие болезненных ощущений в груди и в районе молочных желез;

6. Перемены настроения, которые связаны с фазой цикла;

7. Женщина не может забеременеть год даже при планировании беременности в возрасте тридцати лет и старше.

8. Кровотечения, которые наблюдается не в период менструального цикла, могут свидетельствовать о начинающихся заболеваниях.

9. Боль при половом акте очень часто говорит о зарождении эндометриоза. Важно понимать, что лучше всего избавляться от него на ранней стадии, если этого не сделать, оно может перейти в хроническую форму.

