Когда требуется опытный гинеколог

Здоровье, как и качество жизни любой женщины во многом зависит от состояния ее половой системы.

Лечением болезней женских половых органов, а также проведением профилактических осмотров, позволяющих вовремя выявить заболевание и предотвратить его развитие, занимается гинеколог. В Москве качественное обследование, комплексный подход при лечении и восстановлении функции репродукции может обеспечить сеть клиник «Семейный доктор». Современные лаборатории клиники предоставляют возможность для проведения исследований и точной диагностики большинства болезней половой сферы. При этом результаты анализов будут доступны пациентке на сайте в личном кабинете.

Если вам необходимо записаться на прием гинеколога, обратитесь в АО «Семейный доктор»

Гинеколог в Москве: обследование и лечение

К сожалению, у женщин на ранних стадиях многие заболевания протекают без каких-либо ярко выраженных симптомов. Поэтому так важны ежегодные профилактический осмотры у гинеколога.

Обязательно нужно запланировать визит к врачу-гинекологу, если у вас есть следующие симптомы:

  • сильные боли внизу живота, включая период, когда идут месячные;
  • сбои в менструальном цикле;
  • возникновение жжения или зуда в половых органах;
  • боли во время занятий сексом или мочеиспускания;
  • выделения, кровотечения

Гинекологи, ведущие прием во всех клиниках «Семейный доктор», используют самые новые методы диагностики, включая:

  • видеокольпоскопию;
  • УЗИ малого таза;
  • компьютерную томографию;
  • гистеросальпингографию

Забота о женском здоровье и материнстве

Своевременная забота о здоровье подарит женщине долгую жизнь и счастье материнства. Если возникают проблемы с беременностью, лучше посетить гинеколога в Москве, выбрав одну из клиник «Семейный доктор». Тем более, что здесь можно воспользоваться специальной программой по сопровождению беременности «Доверие», предусматривающей тщательный контроль за здоровьем матери и ребенка в период вынашивания с выполнением всех требующихся исследований.

При необходимости в нашем Хирургическом стационаре и Госпитальном центре проводится хирургическое удаление различных доброкачественных опухолей, операции на придатках и другие виды инвазивного лечения.

Регулярное обследование врачом-гинекологом помогает обеспечить хорошее качество жизни для женщины любого возраста. Позаботьтесь о своем здоровье, записавшись на прием.

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