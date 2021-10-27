Когда требуется опытный гинеколог
Лечением болезней женских половых органов, а также проведением профилактических осмотров, позволяющих вовремя выявить заболевание и предотвратить его развитие, занимается гинеколог. В Москве качественное обследование, комплексный подход при лечении и восстановлении функции репродукции может обеспечить сеть клиник «Семейный доктор». Современные лаборатории клиники предоставляют возможность для проведения исследований и точной диагностики большинства болезней половой сферы. При этом результаты анализов будут доступны пациентке на сайте в личном кабинете.
Если вам необходимо записаться на прием гинеколога, обратитесь в АО «Семейный доктор»
Гинеколог в Москве: обследование и лечение
К сожалению, у женщин на ранних стадиях многие заболевания протекают без каких-либо ярко выраженных симптомов. Поэтому так важны ежегодные профилактический осмотры у гинеколога.
Обязательно нужно запланировать визит к врачу-гинекологу, если у вас есть следующие симптомы:
- сильные боли внизу живота, включая период, когда идут месячные;
- сбои в менструальном цикле;
- возникновение жжения или зуда в половых органах;
- боли во время занятий сексом или мочеиспускания;
- выделения, кровотечения
Гинекологи, ведущие прием во всех клиниках «Семейный доктор», используют самые новые методы диагностики, включая:
- видеокольпоскопию;
- УЗИ малого таза;
- компьютерную томографию;
- гистеросальпингографию
Забота о женском здоровье и материнстве
Своевременная забота о здоровье подарит женщине долгую жизнь и счастье материнства. Если возникают проблемы с беременностью, лучше посетить гинеколога в Москве, выбрав одну из клиник «Семейный доктор». Тем более, что здесь можно воспользоваться специальной программой по сопровождению беременности «Доверие», предусматривающей тщательный контроль за здоровьем матери и ребенка в период вынашивания с выполнением всех требующихся исследований.
При необходимости в нашем Хирургическом стационаре и Госпитальном центре проводится хирургическое удаление различных доброкачественных опухолей, операции на придатках и другие виды инвазивного лечения.
Регулярное обследование врачом-гинекологом помогает обеспечить хорошее качество жизни для женщины любого возраста. Позаботьтесь о своем здоровье, записавшись на прием.
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