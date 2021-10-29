Брекеты: коротко и главном

Белоснежная улыбка сейчас в тренде. 

 К сожалению, не всем людям дано с рождения обладать ровными и здоровыми зубами, генетика, что уж тут говорить. Однако, стоматология не стоит на месте, и выход есть – установление брекетов. В этой статье мы поговорим что это такое, и какой основной принцип работы брекет-систем.

Что такое брекеты

Под брекетами, или ортодонтическими скобами, подразумеваются несъемные конструкции, которые устанавливаются на зубы в целях корректирования прикуса или устранений неровностей зубных рядов. Принцип работы следующий: все основывается на сопротивлении, которое возникает при фиксации брекетов замочками на наружной стороне зубного ряда, при этом устанавливается металлическая проволока-дуга, которая должна возвратиться в исходное положение чтобы выравнивать зубы.

Давление – основополагающая часть процесса, врач-специалист со временем может делать более слабым или сильным это давление, а также использовать различные дуги по форме и толщине, чтобы добиться максимально эффективной работы брекет-системы. Стоит отметить, что давлению подвергаются не только зубы, но и окружающая их костная ткань. Это позволяет ремоделировать челюсть. Процесс носки брекетов зависит от состояния зубного ряда и прикуса, и иногда, чтобы достигнуть максимального эффекта, брекеты нужно носить достаточно большое количество времени.

Виды брекетов

В мире современных технологий существует огромное количество брекетов, которые можно классифицировать по разным параметрам:
1. Материал изготовления. Их могут изготавливать из полимеров, металла, пластика или в комбинированно с другими материалами;
2. Способ соединения пластинки с дугой: лигатурный и безлигатурный типы;
3. Место крепления – наружные (вестибулярный тип брекет-системы), внутренние (лингвальный тип брекет-системы).

Этапы установки брекетов

У многих людей возникает вопрос: « Как долго устанавливаются брекеты по времени?». На самом деле, это начало пути ношения брекетов, и занимает не больше недели. Установка брекетов состоит из нескольких этапов:
1. В первую очередь, ортодонт составляет план лечения, который включает в себя следующие операции: компьютерная томография, слепок челюсти, подбор брекетов вместе с пациентов;
2. Подготовка ротовой полости – устранения кариозных поражений и любых других воспалений;
3. Изготовление индивидуальной брекет-системы;
4. Сама установка – фиксация брекетов с той или иной стороны зубного ряда с помощью специальных веществ.
 

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