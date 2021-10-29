"Первые звоночки", что пора обратиться к офтальмологу
Даже если у вас не наблюдались проблемы со зрением в раннем возрасте, с годами оно может заметно ухудшиться. Чтобы такого не произошло, нужно тщательно следить за здоровьем глаз. В этой статье мы поговорим про первые «звоночки», которые сигнализируют о том, что пора обратиться к офтальмологу. Многопрофильная клиника в Ясенево – идеальная вариант для тех, кому нужно быстро и качественно проверить зрение.
Кто такой офтальмолог
Врач-офтальмолог – это специалист, базирующийся на диагностике и лечении болезней, связанных со зрением. Это очень важно, так как благодаря глазам мы получаем необходимую для существования информацию из окружающего нас мира, поэтому, ежегодная диагностика зрения – это гарантия того, что вы не подвергнетесь частичной или полной потери зрения.
Первые «звоночки»
Существует ряд симптомов, на которые стоит обратить внимание и незамедлительно обратиться к офтальмологу. Большинство болезней на первых порах проявляются именно так. При этом, многие из заболеваний способны быстро прогрессировать, поэтому их выявление на первых порах позволит сэкономить не только время, но и деньги на последующее лечение:
1. У вас появляются проблемы со зрением – уменьшается поле зрения, снижена острота зрения, вы плохо видите вблизи или вдали;
2. Вы чувствуете постоянную боль в глазах разного характера и локализации;
3. Вы наблюдаете, что ваши глаза перманентно красные – не только само глазное яблоко, но и слизистая оболочка века;
4. У вас очень слезятся глаза и появляются слизисто-гнойные выделения в глазах (серьезный симптом!)
5. Вы чувствуете, что глаза стали очень чувствительными к свету;
6. Вам кажется, что в глазу находится инородные тело;
7. Вы травмировали глаз или веко;
8. Наблюдаете сильный и длительный зуд в глазном яблоке;
9. У вас появились какие-либо новообразования в районе глаз или века;
10. Вы не можете без боли поднять веко.
Категории людей, больше всего подверженных к заболеванию глаз
1. Люди, работающие за компьютером;
2. Люди с подтвержденным сахарным диабетом;
3. Люди, работающие в сфере перевозок и вождения;
4. Люди после пятидесяти лет;
5. Люди с повышенным артериальным давлением;
6. Люди, имеющие генетическую предрасположенность к заболеваниям глаз.
Если вы находитесь в одной из этих категорий, вам стоит ходить на прием к офтальмологу с определенной регулярностью, чтобы исключить возникновение или наличие заболеваний глаз.
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