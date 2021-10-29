"Первые звоночки", что пора обратиться к офтальмологу

15:30 29.10.2021

Хорошее зрение – это, безусловно, очень важно для каждого человека.

Даже если у вас не наблюдались проблемы со зрением в раннем возрасте, с годами оно может заметно ухудшиться. Чтобы такого не произошло, нужно тщательно следить за здоровьем глаз. В этой статье мы поговорим про первые «звоночки», которые сигнализируют о том, что пора обратиться к офтальмологу. Многопрофильная клиника в Ясенево – идеальная вариант для тех, кому нужно быстро и качественно проверить зрение.

Кто такой офтальмолог

Врач-офтальмолог – это специалист, базирующийся на диагностике и лечении болезней, связанных со зрением. Это очень важно, так как благодаря глазам мы получаем необходимую для существования информацию из окружающего нас мира, поэтому, ежегодная диагностика зрения – это гарантия того, что вы не подвергнетесь частичной или полной потери зрения.

Первые «звоночки»

Существует ряд симптомов, на которые стоит обратить внимание и незамедлительно обратиться к офтальмологу. Большинство болезней на первых порах проявляются именно так. При этом, многие из заболеваний способны быстро прогрессировать, поэтому их выявление на первых порах позволит сэкономить не только время, но и деньги на последующее лечение:

1. У вас появляются проблемы со зрением – уменьшается поле зрения, снижена острота зрения, вы плохо видите вблизи или вдали;

2. Вы чувствуете постоянную боль в глазах разного характера и локализации;

3. Вы наблюдаете, что ваши глаза перманентно красные – не только само глазное яблоко, но и слизистая оболочка века;

4. У вас очень слезятся глаза и появляются слизисто-гнойные выделения в глазах (серьезный симптом!)

5. Вы чувствуете, что глаза стали очень чувствительными к свету;

6. Вам кажется, что в глазу находится инородные тело;

7. Вы травмировали глаз или веко;

8. Наблюдаете сильный и длительный зуд в глазном яблоке;

9. У вас появились какие-либо новообразования в районе глаз или века;

10. Вы не можете без боли поднять веко.

Категории людей, больше всего подверженных к заболеванию глаз

1. Люди, работающие за компьютером;

2. Люди с подтвержденным сахарным диабетом;

3. Люди, работающие в сфере перевозок и вождения;

4. Люди после пятидесяти лет;

5. Люди с повышенным артериальным давлением;

6. Люди, имеющие генетическую предрасположенность к заболеваниям глаз.

Если вы находитесь в одной из этих категорий, вам стоит ходить на прием к офтальмологу с определенной регулярностью, чтобы исключить возникновение или наличие заболеваний глаз.

