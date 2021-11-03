Экстракорпоральное оплодотворение: коротко о главном

23:19 3.11.2021

Современный мир постоянно требует современных решений проблем.

К сожалению, в мире существует множество проблем, связанных со здоровьем людей, и одной из них является женское бесплодие. Однако, мир не стоит на месте, и не смотря на всю тяжесть диагноза, есть определенные решения, способные разрешить эту проблему – ЭКО. Процедуру ЭКО в Москве можно сделать во многих клиниках, так как экстракорпоральное оплодотворение сейчас очень популярно. В этой статье мы подробнее поговорим про это.

Что такое ЭКО?

Под процедурой экстракорпорального оплодотворения подразумевается оплодотворение вне женского организма, то есть – оплодотворение, грубо говоря, в пробирке. Такое оплодотворение имеет ряд необходимых для проведения этапов. Отдельно нужно выделить следующие циклы:

1. Стимуляция овуляции – стимуляция яичников в целях выработки ооцитов. Это повышает шансы провести ЭКО успешнее. По результатам анализов врач-специалист прописывает лекарственный препарат и его дозировку.

2. Пункция фолликулов – извлечение созревших яйцеклеток из яичника женщины при помощи тонкой иглы. Данный процесс занимает пару минут.

3. Одновременно с пункцией фолликулов мужчина сдает сперму. Сперматозоиды и ооциты женщины помещаются в определенную среду, где происходит то самое оплодотворение «в пробирке». После данного этапа, оплодотворенные яйцеклетки необходимо поместить в инкубатор, в котором за два-пять дней будут развиваться эмбрионы.

4. «Запуск» эмбрионов в полость матки с помощью катетера. Экстракорпоральное оплодотворение осуществляется с помощью введения только двух эмбрионов и не более. Почему? Ответ прост – это необходимо для того, чтобы минимизировать риск возникновения многоплодной беременности. Специалисты – эмбриологи с максимальным вниманием занимаются контролем процесса развития эмбриона и среди всех выбирают самых жизнеспособных. Другие же эмбрионы можно заморозить с помощью криозаморозке, которые могут быть использованы для последующих ЭКО в случае неудачи.

5. После того, как врач поместил эмбрионов в полость матки, проводятся анализы крови на ХГЧ. Это необходимо для того, чтобы определить насколько успешно возникла беременность.

В каких случаев требуется ЭКО?

В случае, если традиционное зачатие не может быть эффективным, а конкретно, когда оплодотворение осуществляется в женских маточных трубах мужскими сперматозоидами, это говорит о таких факторах, как:

1. Отсутствие или непроходимость маточных труб;

2. Наличие эндометриоза;

3. Бесплодие у мужчик, выражающееся в сниженной подвижности сперматозоидов, или небольшого количества сперматозоидов);

4. Иммунологический фактор бесплодия;

5. Наличие патологий в эндокринной системе;

6. Наличие синдрома поликистозных яичников.

Многие задаются вопросом: входит ли ИКСИ в ЭКО по ОМС? ИКСИ по ОМС не оплачивается, если она нужна по медицинским показаниям, эту часть суммы супругам придется выплачивать за собственный счет.

