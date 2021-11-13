Что такое подология?

Существует огромное количество заболеваний, и на каждое есть свой отдельный врач.

 В этой статье мы поговорим про то, кто такой врач-подолог и что входит в сферу его деятельности. Более подробно ознакомиться можно на сайте косметической клиники Podiatry Lab.

Врач-подолог – это

Врач-подолог, он же подиатр, специализируется на лечении заболеваний стоп. Подология включает в себя элементы дерматологии и хирургии. В область работы медицинских специалистов входят следующие практические методы лечения:
1. Выявление и назначение лечения при заболеваний стопы;
2. Коррекция ногтевых пластин при наличии поражения или их деформации.

Почему важно уделять особое внимание ступням? Ответ прост: именно от них зависит общий уровень человеческое здоровья. Это связано с сосудистыми и эндокринными заболеваниями, которые негативно влияют на состояние данной части тела.

Что такое подология?

Под подологией подразумевается процедура медицинского педикюра, которая включает в себя обработку стопы и лечение ногтевых пластин и области вокруг ногтя. Только путём опытного осмотра можно выявить какие-либо проблемы со ступнями и назначить соответствующее лечение.

Чем отличается медицинский педикюр от косметического?

Самый первый и основной момент заключается в том, что подологическая обработка стоп направлена на то, чтобы устранить заболевания, а косметический маникюр включает в себя только корректировку ногтей и стопы в эстетических целях.

Что входит в приём врача-подолога?

Ниже приведены основные элементы приема любого специалиста, специализирующегося на подиалогическом лечении:
1. В первую очередь, это беседа с пациентом и выявление жалоб:
2. диагностика проблемной зоны;
3. Врач подбирает индивидуальную программу лечения;
4. Если это необходимо, назначаются дополнительные обследования:
5. Врач обрабатывает проблемные стопы;
6. Самый последний этап - рекомендации специалиста по уходу.

Признаки того, что стоит обратиться к подологу

1. Возникновение пяточных трещин;
2. Наличие грибковых заболеваний;
3. Вросшие ногти:
4. Гипергидроз;
5. Наличие постоянных мозолистых образований.
Все эти признаки свидетельствуют о наличии проблем со стопами, поэтому стоит обратиться к специалисту, чтобы потенциальные заболевания не превратились в хронические. Согласитесь, гораздо проще устранить какие-либо болезни на ранней степени его развития.
 

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