01:10 13.11.2021

Существует огромное количество заболеваний, и на каждое есть свой отдельный врач.

В этой статье мы поговорим про то, кто такой врач-подолог и что входит в сферу его деятельности. Более подробно ознакомиться можно на сайте косметической клиники Podiatry Lab.

Врач-подолог – это

Врач-подолог, он же подиатр, специализируется на лечении заболеваний стоп. Подология включает в себя элементы дерматологии и хирургии. В область работы медицинских специалистов входят следующие практические методы лечения:

1. Выявление и назначение лечения при заболеваний стопы;

2. Коррекция ногтевых пластин при наличии поражения или их деформации.

Почему важно уделять особое внимание ступням? Ответ прост: именно от них зависит общий уровень человеческое здоровья. Это связано с сосудистыми и эндокринными заболеваниями, которые негативно влияют на состояние данной части тела.

Что такое подология?

Под подологией подразумевается процедура медицинского педикюра, которая включает в себя обработку стопы и лечение ногтевых пластин и области вокруг ногтя. Только путём опытного осмотра можно выявить какие-либо проблемы со ступнями и назначить соответствующее лечение.

Чем отличается медицинский педикюр от косметического?

Самый первый и основной момент заключается в том, что подологическая обработка стоп направлена на то, чтобы устранить заболевания, а косметический маникюр включает в себя только корректировку ногтей и стопы в эстетических целях.

Что входит в приём врача-подолога?

Ниже приведены основные элементы приема любого специалиста, специализирующегося на подиалогическом лечении:

1. В первую очередь, это беседа с пациентом и выявление жалоб:

2. диагностика проблемной зоны;

3. Врач подбирает индивидуальную программу лечения;

4. Если это необходимо, назначаются дополнительные обследования:

5. Врач обрабатывает проблемные стопы;

6. Самый последний этап - рекомендации специалиста по уходу.

Признаки того, что стоит обратиться к подологу

1. Возникновение пяточных трещин;

2. Наличие грибковых заболеваний;

3. Вросшие ногти:

4. Гипергидроз;

5. Наличие постоянных мозолистых образований.

Все эти признаки свидетельствуют о наличии проблем со стопами, поэтому стоит обратиться к специалисту, чтобы потенциальные заболевания не превратились в хронические. Согласитесь, гораздо проще устранить какие-либо болезни на ранней степени его развития.

