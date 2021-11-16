Инновационные методы лечения рака легких в клинике Ассута (Израиль)

00:27 16.11.2021

Рак легких – самый смертоносный вид рака.

При этом лишь 30% случаев болезни выявляются на ранних стадиях, когда возможно полное излечение. Чаще к онкологам попадают больные с поздними, в том числе с метастатическими стадиями рака легких. Эта проблема актуальна для развитых стран, в том числе для Израиля, где ежегодно выявляется около 2500 случаев болезни. Поэтому в 2021 году Министерство здравоохранения Израиля выделило специальный бюджет на раннюю диагностику рака легких.

Онкологи крупнейшей израильской частной клиники «Ассута» внедряют новые методы лечения этого заболевания, позволяющие повысить выживаемость больных. Современное лечение рака лёгких в Израиле (подробнее) отдает приоритет иммунотерапии, которая помогает иммунной системе уничтожать раковые клетки.

Немелкоклеточный рак легкого: проблемы и новые надежды

«Сейчас приблизительно у трети пациентов с немелкоклеточным раком легкого болезнь диагностируется на 3-й стадии, - говорит онколог клиники Ассута (assuta-clinic.org) доктор Абед Агбариа. – На этой стадии рак еще не распространился на отдаленные органы и ограничивается легкими. Но опухоль имеет большие размеры или распространяется на лимфатические узлы. Лишь у небольшой части таких пациентов возможно удалить опухоль хирургическим путем». По словам доктора Агбариа, в течение нескольких десятилетий неоперабельным пациентам с 3-й стадией рака легкого назначалось одинаковое лечение – химиотерапия и лучевая терапия. Эти методы вызывают серьезные побочные эффекты и далеко не всегда помогают приостановить развитие болезни до 4-й, метастатической, стадии.

Недавно проведенные исследования показали, что выживаемость пациентов с 3-й стадией немелкоклеточного рака легкого впервые удалось повысить с помощью иммунной терапии - ингибитора PD-L1 препарата дурвалумаба. PD-L1 – это белки, которые снижают активность клеток иммунной системы, ограничивая их возможности в борьбе с опухолью. Новый препарат подавляет PD-L1.

По данным исследования, дурвалумаб снижает риск развития метастазов немелкоклеточного рака легких на 47%, а риск смерти от этого заболевания – на 32%. В итоге из 713 пациентов, участвовавших в исследовании, около половины были живы через 5 лет, а у трети прогрессирование рака остановилось.

Персонализированная терапия вместе стандартной

Последняя инновация, внедренная в Израиле, - это таргетный препарат соторасиб (Лумакрас). В 2021 году его одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Препарат применяется для лечения немелкоклеточного рака легкого с генетической мутацией KRAS G12C, которая определяется у 11-13% пациентов. По данным исследования, препарат улучшил состояние более 80% таких больных: в результате приема соторасиба их опухоли перестали расти или даже уменьшились.

Мелкоклеточный рак легкого: первые успехи в лечении

Еще один прорыв связан с лечением мелкоклеточного рака легкого. Этот вид рака диагностируется у 15% пациентов и характерен для курильщиков. «Мелкоклеточный рак трудно поддается лечению, - замечает доктор Агбариа. – До недавнего времени единственным методом его лечения была химиотерапия. Однако новейшее исследование показало, что выживаемость пациентов повышает добавление к стандартной схеме химиотерапии иммунного препарата атезолизумаба (Тецентрика)».

Доктор Агбариа надеется, что в ближайшие годы возможности для применения иммунной терапии рака легких будет расширяться.