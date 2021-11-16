Что такое иммунитет и как он работает

12:58 16.11.2021

Иммунитет – это защитные силы организма, невидимая броня, которая оберегает его от неблагоприятных внешних воздействий. Иммунная система работает постоянно – наши клетки, ткани и органы ежесекундно атакует множество бактерий, токсинов и вирусов. Каждая угроза потенциально опасна для здоровья, а игнорировать опасность – значит, стать уязвимым.

Иммунитет – это защитные силы организма, невидимая броня, которая оберегает его от неблагоприятных внешних воздействий.

Иммунная система работает постоянно – наши клетки, ткани и органы ежесекундно атакует множество бактерий, токсинов и вирусов. Каждая угроза потенциально опасна для здоровья, а игнорировать опасность – значит, стать уязвимым.

Здоровый человек надежно защищен от большинства привычных рисков. Почти все угрозы нейтрализует «встроенная система безопасности». Мы даже не замечаем, какую колоссальную работу проделывает иммунитет, чтобы обеспечить организму комфортные условия для жизни. О том, что иммунитету нужно помогать, задумываются лишь тогда, когда патогенные микроорганизмы все же находят уязвимое место в защитных редутах. Это приводит в лучшем случае к коротким недомоганиям, в худшем – к болезням и существенному ухудшению самочувствия. Но даже в случае, когда инфекции удалось преодолеть иммунные барьеры, защита продолжает борьбу. Всем известные симптомы ОРВИ – температура, кашель, озноб, насморк – лишь побочные эффекты здорового иммунного ответа. Они свидетельствуют, что борьба продолжается – система продолжает попытки нейтрализовать чужеродное вмешательство.

Однако неуязвимой защиты не существует. Есть немало вирусов и бактерий, способных обойти иммунитет, подавить его или перехитрить. Кроме того, защита часто ослаблена по причине стрессов, нерационального питания, бессонницы, недостатка движения и других негативных факторов. Это значительно снижает способность к сопротивляемости.

Как помочь иммунитету

Ученые считают иммунитет своего рода интеллектуальной системой, способной к постоянному обучению. В нормальных условиях она все время совершенствуется, отражая все больше угроз по мере взросления организма.

Но как помочь иммунитету стать сильнее? Для начала устранить факторы риска, снижающие защитные способности – больше спать, правильно питаться, не поддаваться стрессам. Кроме того, существуют растения и продукты животного происхождения, которые действуют на иммунную систему как стимуляторы. Их регулярное употребление делает наш иммунитет почти неуязвимым для большинства известных и самых распространенных угроз.

Шиповник

Доступный, но от этого не менее эффективный продукт. Содержание витамина С в плодах в 50 раз выше, чем в лимоне. Употребление отвара шиповника быстро восполняет нехватку активных веществ и усиливает сопротивляемость организма.

Однако помните, что витамин С под действием высокой температуры распадается, а значит, не стоит заливать плоды крутым кипятком. Кроме того, стоит дать отвару настояться в течение 8-10 часов. Для профилактики рекомендуется выпивать по 100 мл настоя через день.

Боярышник

Универсальный стимулятор иммунитета, содержит витамины С и группы В, флавоноиды, антиоксиданты. Положительно влияет на сердце и сосуды.

Настой готовится просто:

горсть ягод (25 шт.) заливают горячей водой (1 л) в термосе;

плотно закрывают крышкой на 8 часов;

принимают по 3 ст. ложки трижды в день до еды.

Боярышник отлично сочетается с шиповником. Напиток «2 в 1» - тонизирующее и общеукрепляющее средство, особенно полезное для людей с пониженным давлением и упадком сил.

Золотой корень (родиола розовая)

Мощный натуральный адаптоген. Имеет выраженный тонизирующий эффект, повышает приспособляемость организма к неблагоприятным условиям. Некоторые соединения, которые содержатся в этом растении, не встречаются больше негде в природе. В частности, вещество родиолозид подавляет патогены, стимулирует работу ЦНС, помогает бороться со стрессами. Отличное средство при хронической усталости, сниженной работоспособности и при истощении организма.

Курильский чай

Отвары из курильского чая имеют антибактериальное действие, успокаивают, стимулируют аппетит, содержат витамины и микроэлементы. Отвар пьют дважды в день как обычный чай.

Красный корень

Содержит в большом количестве биологически активные вещества, помогает организму противостоять инфекциям, выводит токсины, снимает усталость, повышает выносливость. Из-за сильного тонизирующего эффекта отвары красного корня рекомендуют употреблять в умеренных количествах.

Травяные сборы

Сборы травяные от «Алтайвита» - «Иммунный», «Противопростудный», «Монастырский», «Хозяин тайги» - готовые противовоспалительные, оздоровительные, иммуностимулирующие средства, которые можно без вреда для организма пить как обычный чай.