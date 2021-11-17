Планируйте поход к врачу с умом вместе с онлайн-сервисом Doctime

17:22 17.11.2021

Существует тенденция к максимальной цифровизации многих аспектов человеческой жизни.

Сегодня у любого цивилизованного человека есть доступ в Интернет-пространство, где можно найти не только актуальную новостную информацию, но также поисковую информацию, в том числе, подобрать время сеанса к врачу. В этой статье мы поговорим про онлайн-сервис Doctime.

Что такое Doctime?

Это площадка, на которой можно ознакомиться и выбрать медицинскую услугу. При этом, сервис предоставляет возможность самостоятельно записаться на прием к определенному врачу, избежав очередей и нежелательных звонков.

Особенности платформы Doctime

1. На сайте вы сможете ознакомиться с перечнем предлагаемых услуг, сравнить цену, а также узнать необходимую информацию о том или ином специалисте на одной странице сайта, не придется искать информацию на других сайтах;

2. Клиенту не нужно тратить время на звонки с медицинским центром или страховой компанией, так как все операции можно произвести в личном кабинете пользователя;

3. К сожалению, практически все медицинские центры имеют определенный график работы. В случае непредвиденных обстоятельств, вы не сможете заранее предупредить медицинское учреждение об изменении планов. Однако, если пользоваться платформой Doctime, можно с легкостью изменить или вообще снять бронь в любое время суток;

4. Сервис предоставляет скидочную систему для пользователей - вы экономите денежные средства при бронировании онлайн;

5. На сайте существует фильтр услуг и клиник с учетом страхового полиса;

6. Все операции и истории визитов сохраняются в системе Doctime, в случае ознакомления с ними достаточно зайти в личный кабинет пользователя. Выглядит это следующим образом: «Doctime вкладка культевая двухканальная» - https://doctime.by/service/vkladka-kultevaya-dvuhkanalnaya-5121;

7. Функция «Избранное». Чтобы не потерять врача или медицинское учреждение, вы можете добавить в «Избранное»;

8. Быстрая оплата в один клик за счет привязки банковской карты к сервису;

9. Если включить функцию уведомлений, можно следить за доступностью времени врача и быть в курсе скидок.

Сервис Doctime подойдет не только для пациентов, но и для медицинских клиник, ведь платформа дает следующие преимущества:

1. Клиентский поток за счет круглосуточной регистрации пациентов;

2. Процесс взаимодействия со страховыми компаниями становится проще;

3. Данные по клиентским оплатам сразу же появляются на банковском счете;

4. Благодаря этому сервису, у клиники появляется возможность контролировать посещаемость в зависимости от таких условий, как сезонность и время приема.

