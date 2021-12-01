Что такое ведение беременности?

17:49 1.12.2021

Беременность – это очень важный процесс, который нужно курировать повсеместно.

Популярность набирают медицинские услуги, которые основываются на ведении беременности на всех ее стадиях. В этой статье мы подробнее поговорим про ведение беременности в частной клинике.

Программа ведения беременности – это

Под данной услугой подразумевается поэтапный контроль за текущей женской беременностью. Она составляется индивидуально для каждой пациентки с учетом всех рекомендаций Минздрава. В программу ведения беременности входят обследования (УЗИ для подтверждения беременности, общий/биохимический анализ крови, коагулограмма, опредление группы крови и так далее) и консультации специалистов.

Всем ли беременным женщинам необходимо такое курирование?

Универсального ответа на этот вопрос нет, так как существует несколько точек зрения по этому вопросу. Кто-то считает, что женская консультация по месту жительства может предоставить полный ряд бесплатных услуг. В этом утверждении есть доля правды, однако, не всегда в таких медицинских учреждениях уделяют должное внимание будущей матери. Однако, не всегда беременность протекает легко. И, как показывает практика, на ранних стадиях невозможно дать точный прогноз беременности. Поэтому, программы ведения беременности подходят в следующих случаях:

1. Первая беременность. Женщина, которая вынашивает первенца, тревожится по любым изменениям в организме. Это естественно и ответственно со стороны будущей матери. Но участковые гинекологи не всегда относятся к этому с понимаем в виду большой загруженности. По этой причине стоит рассмотреть варианты ведения беременности в частной клинике, так как в любой момент беременная женщина может обратиться за помощью и консультацией врача, и ей гарантированно окажут помощь.

2. Прошлая беременность протекала с осложнениями. Если предыдущие беременности сопровождались выраженным токсикозом, гестозом и другими осложнениями, есть вероятность, что такие симптомы повторятся. Курирование беременности поможет выяснить причины и оказать услуги, которые не входят в ОМС.

3. Многоплодная беременность. Именно такая беременность протекает в основном с осложнениями, ведь большой вес матки становится источником истмико-цервикальной недостаточности, что, в свою очередь, может послужить выкидышу или преждевременным родам.

