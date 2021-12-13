Лечение алкогольной зависимости за рубежом

19:45 13.12.2021

Преимущества лечения за рубежом. Израильские клиники славятся высочайшим уровнем медицины, и это в равной степени относится к области наркологии и психиатрии.

Алкоголизм — прогрессирующее хроническое заболевание, которое требует своевременного лечения. Без вмешательства опытного специалиста справиться с ним практически невозможно: одного усилия воли недостаточно для того, чтобы отказаться от спиртного, а разрушительные последствия зависимости только усугубляют психоэмоциональное состояние человека и стимулируют срыв.

Не каждый специалист и даже не каждая наркологическая клиника способны помочь человеку в лечении болезни. Многие близкие зависимых предпочитают выбирать центры за рубежом как более надежные. Действительно, в таких учреждениях помощь при алкогольной зависимости оказывается по международным высоким стандартам и принятым протоколам.

Преимущества лечения за рубежом

Израильские клиники славятся высочайшим уровнем медицины, и это в равной степени относится к области наркологии и психиатрии. Поэтому лечение зависимостей люди охотно доверяют зарубежным специалистам с колоссальным опытом работы.

Выделяют следующие ключевые преимущества подобного решения:

квалификация специалистов: они учатся у лучших, а также обязательно проходят тестирование на предмет уравновешенности, возможности работать с людьми, проходят обучение этике общения с пациентами и пр.;

передовые подходы: применяется не только программа 12 шагов, но и методы психотерапии, показавшие высокие результаты;

комплексное лечение: внимание уделяется не только зависимости. Специалисты занимаются лечением человека — обращают внимание на сопутствующие расстройства, неврозы, депрессию при их наличии и практикуют строго индивидуальный подход;

развитые программы профилактики срыва: особое внимание уделяется периоду, когда человек возвращается из реабилитационного центра в привычные условия и еще нестабилен. В это время как никогда важна поддержка и помощь специалистов;

доверительные отношения, вежливое общение: это особое условие, в зарубежном центре реабилитации или наркологической клинике нет места пренебрежительному отношению к пациенту, сокрытию от него важной информации о лечении и проч.

Именно благодаря этим и многим другим преимуществам зарубежным специалистам удается качественно помочь зависимым от алкоголя. В израильском центре IsraRehab соблюдены все самые важные условия для эффективного выздоровления от зависимости, скоторыми вы можете ознакомиться по ссылке.