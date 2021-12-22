Удаление зуба: все о главном

02:03 22.12.2021

Что важно знать об удалении зубов?

В этой статье мы Вам расскажем о проблеме удаления зубов. В наше время медицина ушла далеко вперед и в первую очередь стоматология имеет множество средств и методов, направленных на сохранение целостность зубного ряда. Однако в некоторых случаях удаление зуба- необходимая мера. Такая операция становится неотложной, когда другие методы предотвращения распространения инфекции невозможны или пациенту грозят серьезные осложнения.

Когда нужно удалять зуб?

Рассмотрим в каких случаях удаление зубов неизбежно:

- удаление проводится при обострившемся хроническом периодонтите, когда воспаление началось у вершины зуба, которое невозможно ликвидировать;

- Рекомендуется вырвать зуб, если данная операция позволяет избежать дальнейшего осложнения, например, образования кисты, неврита тройничного нерва

- Удаление зуба происходит, когда травмируются мягкие ткани полости рта, десны или языка.

- Если возникает патология как одонтогенный остеомиелит. Это такой патологический процесс, когда происходит заболевание через внешние пути – через инфицированную пульпу или поврежденный зубной корень. Данное заболевание затрагивает кости челюсти.

- Неправильный рост зуба и невозможность установки протеза

- Сильное разрушении кариесом, при запущенном пародонте.

Важно знать, что, прежде чем врач примет решение об удалении зуба, он проведет осмотр, необходимы исследования (рентген), чтобы оценить все риски. Однако стоит иметь в виду, что при удалении одного элемента зубного ряда, может произойти смещение зубов, что может вызвать дальнейшие дефекты. Однако если решение об экстракции единственный возможный вариант, врач может порекомендовать заменить его имплантатом. Центр стоматологии Асстом предоставляет все возможные стоматологические варианты обследования зубов.

Удаление может быть как срочным, так и плановым. Срочное удаление происходит по следующим причинам:

- инфекция может распространится дальше в ротовой полости и развить остеонекроз

- появление признаков абсцесса или гнойного синусита

- состояние сломанного зуба в результате перелома челюсти.

Срочное удаление зуба не проводится при беременности и во время лучевой терапии, а также при серьезных сердечных патологиях, стоматите, при острых респираторных заболеваниях (например, при ангине), инфекционном гепатите.

Плановое удаление происходит в назначенную врачом дату, направленное на ликвидацию заболевания и восстановление здоровья ротовой полости.

Отсрочка планового удаления происходит при возникновении воспалений в организме и при повышенной температуре, беременности, в случае вынужденного приема лекарств, которые приводят к снижению свертываемости крови.

Методы удаление зуба

Есть два метода вырывания зубов: простой и хирургический. Обе операции проводятся как под седацией, так и без успокаивающего газа. В первом случае операция выйдет несколько дороже, однако в таком случае пациент избежит неприятной боли и будет спокоен.

Простой метод



Простой метод используется при хорошей видимости элемента зубного ряда и при надежной фиксации. Проводится с помощью щипцом или элеватора. Обязательно вводится обезболивающий препарат. После происходит непосредственное удаление и обработка лунки. Такой способ является более щадящим, но занимает больше времени, поэтому рекомендована поверхностная или глубокая седация.

Хирургический способ

Такой метод использует, когда зуб визуально недоступен из-за особенного расположения. Обычно используется при удалении зуба мудрости. В таком случае происходит надрез десны, применяется в обязательном порядке анестезия. После хирургического вмешательства возможно потребуется наложение швов на десну.

После удаления врачи рекомендуют не принимать пищу в течение нескольких часов, не заниматься спортом. Желательно употребление чистой воды комнатной температуры. Также следует избежать чистку и полоскание полости рта эликсирами. Чистка лунки также нежелательна, потому что образуется пробка из свернувшейся крови, защищающая от проникновения патогенной микрофлоры.

После оперативного вмешательства могут возникнуть осложнения, если пациент не выполнил рекомендации врача или же в случае особенной реакции организма. Есть риск сильного кровотечения, расшатывания соседних зубов. Может начаться воспалительный процесс. Чтобы избежать подобных ситуаций, следует обращаться в проверенные клиники и обращать внимание на стоимость операции, потому что хорошие специалисты используют современный инструментарий, проводят процедуры в соответствии с международными протоколами и на все услуги распространяется гарантия, а данные условия зачастую являются не слишком дешевыми.