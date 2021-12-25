Как проект «Русал» по борьбе с коронавирусом за год поднял уровень медпомощи в российских регионах

01:47 25.12.2021

Весной 2020 года практически все крупные российские предприятия и организации присоединились к решению общей мировой проблемы – пандемии COVID-19.

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска выступил с инициативой открыть и полностью оснастить оборудованием новые многофункциональные медицинские центры в Братске, Шелехове, Тайшете, Саяногорске, Ачинске, Краснотурьинске и Богучанах.

Точки приложения силы

Идея родилась после серии встреч Олега Дерипаски с главами регионов. Участники совещания оценили готовность местного здравоохранения к борьбе с вирусом определили точки приложения усилий: за счет развития медицины в малых населенных пунктах разгрузить действующие больницы и поликлиники, в том числе в крупных городах.

Масштабные планы казались невыполнимыми. Но всего за полгода проект удалось реализовать за счет средств компании «Русал», алюминиевый завод которой в Саяногорске, Братске и других городах всегда способствовал развитию экономики и инфраструктуры регионов. В активе акционерного общества уже был опыт возведения в рекордные сроки клинико-диагностического центра в Гвинее. Его эпидемиологам в 2015 году удалось остановить вспышку лихорадки Эбола на западно-африканском побережье.

К концу 2020 г. компания построила шесть новых медицинских центров на 60-120 коек, а также реконструировала и модернизировала корпус Саяногорской межрайонной больницы. За минувший год в новых медцентрах 13,5 тысячи пациентов победили смертельный вирус.

Учиться лечить по-новому

«Русал» помог региональному здравоохранению выстоять под натиском нескольких волн COVID-19 и дал реальный шанс выйти из пандемии сильнее, чем когда-либо прежде. Все новые центры переданы в систему регионального здравоохранения. За короткий срок они подняли оказание медпомощи на максимально достижимый уровень.

Отзывы о «Русал» врачей и пациентов лучше всего говорят о реализации проекта. От последних постоянно звучат слова благодарности за качественную медпомощь и отношение персонала. В комфортных боксах на три места имеются все бытовые условия, каждая койка подключена к системе подачи кислорода. Пересечение потоков пациентов сведено к минимуму.

Медики получили возможность проводить исследования на аппаратах УЗИ, компьютерной томографии, лабораторной и функциональной диагностики от ведущих мировых производителей Siemens, Mindray, Pentax. Медцентры оборудованы собственными кислородными станциями. Не каждый город регионального значения сегодня может похвастаться медицинским учреждением такого уровня.

В строительство медцентров компания «Русал» вложила 4 млрд рублей.

Общие затраты на борьбу с коронавирусом превысили 8 млрд рублей. Часть этих средств пошла на обучение медиков. В Сибирь и на Урал приезжали специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы, проводились постоянные телеконсультации. Врачи начали работать по самым современным стандартам.

Результатом применения на практике новых знаний и технологий стали тысячи спасенных жизней. Самому младшему пациенту – 2 месяца, старшему – 96 лет.

Новый уровень поддержки

Отзывы о компании «Русал» со словами благодарности за новые кареты скорой помощи, медицинские маски, дополнительные аппараты ИВЛ, кислородные станции постоянно поступают из разных населенных пунктов. Крупнейший производитель алюминия продолжает помогать действующим учреждениям здравоохранения в Волгограде, Ухте, Кандалакше, Североуральске, других городах и поселках. «Русал» — компания, в активе которой помощь в обеспечении инфраструктурой провизорного госпиталя в Каменск-Уральске оборудование «красной зоны» в основной клинике Саяногорска, софинансирование строительства городской инфекционной больницы в Новокузнецке.

Сегодня компания показывает не имеющий аналогов пример частных инвестиций в комплексное развитие социальной инфраструктуры с расчетом на долгосрочную перспективу. Этот опыт доказывает: вклад в социальную сферу крупных промышленных конгломератов может стать основой для качественно иного уровня жизни в стране.