Вакцинирование от коронавируса: зачем нужно?

01:14 31.12.2021

В период пандемии коронавируса, одним из самых популярных и неоднозначных вопросов, которые ежедневно поднимаются населением, является вопрос о необходимости вакцинации от COVID-19.

В этой статье мы обсудим, зачем необходимо вакцинироваться.

Под коронавирусной инфекцией подразумевается инфекционное заболевание, которое вызвано вирусом SARS-CoV-2. По сообщению ВОЗ, вакцина Спутник Лайт- это эффективный способ борьбы с вирусом, гарантирующий успешный результат только от восьмидесяти до девяноста процентов. Необходимо учитывать, что вакцинация-это не панацея, так как она не даёт стопроцентной гарантии защиты об болезни (как и любая другая вакцина).Однако все-таки необходимо поговорить про то, зачем она нужна.

Зачем необходимо вакцинироваться?

В первую очередь, вакцина нужна для защиты себя и окружающих людей. Болезнь переносится легче, если до этого вы были вакцинированы.

Во-вторых, в случае, если вакцинированные заболевают, распространение вируса происходит на протяжении более короткого промежутка времени.

Третье, заражённые люди, которые прошли полный курс вакцинации, с меньшей вероятностью могут заражать других, так как количество вирусов в носоглотке гораздо меньше, чем у невакицнированных больных.

Однако, не все люди добросовестно подходят к процессу вакцинации. Сейчас мы можем наблюдать следующую тенденцию: создание и покупки поддельных документов о вакцинации.

Такие действия (приобретение, хранение, перевозка в целях использования и сбыта, а также использование поддельного сертификата) караются уголовной ответственностью - до одного года лишения свободы. При этом, уголовная ответственность распространяется даже на тех, кто не успел воспользоваться фальшивым документом. В случае, если Вы знаете о том, что кто-то продаёт и распространяет поддельные сертификаты о вакцинации, необходимо обратиться на сайт Росздравнадзора.

Почему не нужно бояться вакцины?

Отсутствие массовой вакцинации населения способствует мутации вируса. Существует множество мифов, которые касаются момента вакцинации. Однако, нужно понимать, что только наличие противопоказаний к вакцинации является веской причиной отказа от прививки.

В случае обнаружения таких симптомов, как повышение температуры, заложенность носа, отсутствие обоняния, боль в глазах, затруднённое дыхание, незамедлительно обратитесь за помощью в медцентр.