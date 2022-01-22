Финская сауна — удовольствие и оздоровление

00:40 22.01.2022

Финская сауна - идеальный способ оздоровления организма.

Каноничная финская сауна — это не только способ отдыха, а настоящая оздоровительная процедура. Чтобы её построить, не обязательно ставить отдельное здание и использовать дровяную печь. Современные электрические печи для финской сауны дают тот же эффект, но подходят для установки дома, в отелях и SPA-салонах.





Что это

В традиционной финской сауне температура не слишком высокая — 80–110°C, чаще 80-90°C. Пар создают, когда поливают холодной водой горячие камни. Влажность в сауне не поднимается выше 15%. Сами финны называют этот пар «löyly» — это слово применяется только к сауне. Остальные виды пара звучат как «höyry», но про тот, что образуется в сауне, коренной финн так не скажет.

Для организации финской сауны нужны два помещения с разной температурой. Первое — деревянная парная с лавками в 2-3 ряда. На нижних лавках температура 60° С, а на верхних доходит до 100° С. Второе помещение холодное. В нём душ, ведро с ледяной водой, кадка или мини-бассейн.

Преимущества финской сауны:

легко переносится из-за низкой влажности;

тело не перегревается, так как пот может легко испаряться;

разные температурные зоны в одном помещении, можно выбрать комфортную.

Сейчас в Финляндии чаще используются электрические печи. Их ставят в квартирах, общественных саунах, частных домах.





Положительное влияние на организм

Польза финской сауны для здоровья связана не только с действием тепла. Важная роль отводится и резкой смене температур при охлаждении.

Польза финской сауны:

повышает выносливость за счёт тренировки организма;

улучшает микроциркуляцию крови;

нормализует обмен веществ;

ускоряет клеточный метаболизм;

улучшает работу сердца;

повышает работоспособность;

выводит продукты распада, так как усиливает потоотделение;

расслабляет мышцы, что важно при интенсивных тренировках и крепатуре;

улучшает состояние кожи;

повышает устойчивость к физической нагрузке;

улучшает эмоциональное состояние.

После Олимпийских игр 1936 г., финскую сауну стали использовать спортсмены разных стран для быстрого восстановления и более эффективных тренировок.





Противопоказания

Несмотря на то, что финская сауна легко переносится, она создаёт нагрузку на сердце и сосуды. Посещать её ежедневно не рекомендуется, так как возникает перегрузка обменных процессов, терморегулирующей системы. Человек чувствует усталость, а мышцы слишком расслаблены.

Состояния, при которых не рекомендуют посещать финскую сауну:

онкологические болезни — тепло способно спровоцировать рост опухоли;

гипертоническая болезнь — расширение сосудов вызывает подъём артериального давления;

инфекции, воспалительные заболевания — сауна создаст дополнительный стресс для нездорового человека;

кожные болезни в острой стадии — экзема, псориаз;

психические и серьёзные неврологические нарушения — людям будет некомфортно в закрытом помещении.

Не рекомендуется посещать финскую сауну спортсменам за 24-48 ч. до соревнований.