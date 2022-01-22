Финская сауна — удовольствие и оздоровление
Каноничная финская сауна — это не только способ отдыха, а настоящая оздоровительная процедура. Чтобы её построить, не обязательно ставить отдельное здание и использовать дровяную печь. Современные электрические печи для финской сауны дают тот же эффект, но подходят для установки дома, в отелях и SPA-салонах.
Что это
В традиционной финской сауне температура не слишком высокая — 80–110°C, чаще 80-90°C. Пар создают, когда поливают холодной водой горячие камни. Влажность в сауне не поднимается выше 15%. Сами финны называют этот пар «löyly» — это слово применяется только к сауне. Остальные виды пара звучат как «höyry», но про тот, что образуется в сауне, коренной финн так не скажет.
Для организации финской сауны нужны два помещения с разной температурой. Первое — деревянная парная с лавками в 2-3 ряда. На нижних лавках температура 60° С, а на верхних доходит до 100° С. Второе помещение холодное. В нём душ, ведро с ледяной водой, кадка или мини-бассейн.
Преимущества финской сауны:
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легко переносится из-за низкой влажности;
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тело не перегревается, так как пот может легко испаряться;
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разные температурные зоны в одном помещении, можно выбрать комфортную.
Сейчас в Финляндии чаще используются электрические печи. Их ставят в квартирах, общественных саунах, частных домах.
Положительное влияние на организм
Польза финской сауны для здоровья связана не только с действием тепла. Важная роль отводится и резкой смене температур при охлаждении.
Польза финской сауны:
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повышает выносливость за счёт тренировки организма;
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улучшает микроциркуляцию крови;
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нормализует обмен веществ;
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ускоряет клеточный метаболизм;
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улучшает работу сердца;
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повышает работоспособность;
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выводит продукты распада, так как усиливает потоотделение;
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расслабляет мышцы, что важно при интенсивных тренировках и крепатуре;
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улучшает состояние кожи;
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повышает устойчивость к физической нагрузке;
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улучшает эмоциональное состояние.
После Олимпийских игр 1936 г., финскую сауну стали использовать спортсмены разных стран для быстрого восстановления и более эффективных тренировок.
Противопоказания
Несмотря на то, что финская сауна легко переносится, она создаёт нагрузку на сердце и сосуды. Посещать её ежедневно не рекомендуется, так как возникает перегрузка обменных процессов, терморегулирующей системы. Человек чувствует усталость, а мышцы слишком расслаблены.
Состояния, при которых не рекомендуют посещать финскую сауну:
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онкологические болезни — тепло способно спровоцировать рост опухоли;
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гипертоническая болезнь — расширение сосудов вызывает подъём артериального давления;
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инфекции, воспалительные заболевания — сауна создаст дополнительный стресс для нездорового человека;
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кожные болезни в острой стадии — экзема, псориаз;
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психические и серьёзные неврологические нарушения — людям будет некомфортно в закрытом помещении.
Не рекомендуется посещать финскую сауну спортсменам за 24-48 ч. до соревнований.
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