Протезирование на имплантах при полном отсутствии зубов

01:36 25.01.2022

Адентия – так в стоматологии называется потеря всех зубов.

Зубы теряют в результате травм, привычек питания, недостаточной гигиены. В результате, 25% населения после 60-ти лет страдают от отсутствия зубов на одной, а то и двух челюстях.

До недавнего времени единственным решением проблемы при полной потере зубов

было съемное протезирование. В последние годы, все большее распространение принимает полное протезирование зубов на имплантах . Почему пациенты выбирают имплантацию? Основная причина: только импланты выполняют те же функции, что и натуральные зубы и при этом выглядят даже лучше них.

Виды протезирования при полном отсутствии зубов

Съемные протезы – быстрый и относительно недорогой способ восстановления зубного ряда. Но у них есть свои недостатки:

Они восстанавливают жевательную функцию только на 70%

Пища недостаточно пережевывается, это провоцирует заболевания ЖКХ.

Не распределяют нагрузку равномерно

Какие-то участки больше задействованы, какие-то меньше. Давление на десны разное, это влияет на рельеф челюсти.

Они слетают в самые неподходящие моменты

Полное протезирование верхней челюсти часто более успешно, потому что там достаточно места для базиса (основы). На нижней челюсти места мало, конструкция держится не так хорошо, нужны специальные средства, чтобы усилить фиксацию.

Их приходится часто менять

Для этого есть 2 причины: износ материала (особенно акрила) и изменение рельефа полости рта. Со временем без достаточной нагрузки и полноценного питания, костная ткань атрофируется, десны проседают. Даже протез, устойчивый к агрессивным воздействиям, перестает подходить.

Основной недостаток съемных протезов в том, что они не останавливают атрофию костной ткани. Кость становится тонкой и рыхлой. Развиваются стоматологические и, как следствие, общие заболевания. Рот западает, появляются глубокие морщины. Альвеолярные отростки (выступы для зубов) атрофируются, нарушается геометрия лица, развиваются вывихи и подвывихи челюстных суставов. Жизнь перестает радовать. Протез доставляет неудобство, но без него страдает дикция, эстетика улыбки, жевание и глотание.

Акриловые протезы впитывают пигменты, покрываются микропорами, часто ломаются. Нейлоновые конструкции слабо распределяют нагрузку, ускоряют резорбцию кости.

Всего этого помогает избежать несъемное полное протезирование зубов на имплантах.

Современные методы восстановления зубов

Имплантат – это титановый штифт, который занимает место утраченного корня. В результате остеоинтеграции, он зарастает костной тканью и становится частью челюстной системы. Нагрузка на имплант стимулирует тканевый обмен, обогащает кровь кислородом. Питание и регенерация препятствуют атрофии костной ткани. Протезирование на имплантах при полной адентии не только возвращает улыбку, но делает ее лучше. Нет глубоких морщин, перестают западать челюсти, правильная окклюзия (соприкосновение зубов) положительно влияет на осанку.

Виды протезирования на имплантах при полном отсутствии зубов

Остеоинтеграция – это такой вид фиксации штифта, при котором он обрастает костной тканью без промежуточного слоя, становясь с ней единым целым. Это позволяет импланту взять на себя все функции корня, остановить атрофию костной ткани, вернуть улыбке молодость.

При классическом методе в челюсть вставляют имплантат, затем ждут его приживления (3-6 месяцев), а затем проводят протезирование. Метод успешно применяют при одиночных реставрациях, но для восстановления всей челюсти он подходит мало.

Появление мультиюнитов, изделий в которых штифт и абатмент (переходник) представляют одно целое, позволило делать полный протез на имплантах, сразу после их установки. Пациентам больше не нужно прятать свой рот за ладонью, они могут свободно улыбаться, разговаривать и жевать, пока идет процесс приживления.

Стоматологи разработали несколько методов для полного протезирования на имплантах.

All-on-4

В челюсть вживляют 4 импланта: 2 в районе передних зубов и по одному с каждого бока. Боковые штифты устанавливают под углом. Это увеличивает площадь сцепления стержня с костью и дает больше возможностей для протезирования. Это не единственное достоинство метода. Дело в том, что метод челюсти на 4-х имплантах дает возможность повысить качество жизни людям с большой потерей костной ткани. Пациенты, которые потеряли зубы давно или у которых есть заболевания типа остеопороза, раньше попадали в список противопоказаний. Теперь этот список значительно сократился.

Но есть у метода и недостатки:

Искусственная челюсть состоит из 10 зубов, а не 14, как натуральная. Это лучше, чем ничего, но до конца все функции такая челюсть не выполняет.

Небольшое смещение импланта кзади, кпереди, уменьшение расстояния сильно отражается на удобстве и эстетическом виде протеза. В передовых клиниках проблема решается с помощью хирургических шаблонов и технологии цифровой улыбки. Небольшим стоматологиям расходы на такие методы не по карману, ошибки случаются нередко.

В случае, если 1 имплант не приживется, челюсть устанавливать нельзя, 3 импланта не смогут выдержать нагрузку и она будет неравномерной. Изделия известных фирм приживаются в 99%, но стоят дорого. Малоизвестные бренды доступны по цене, но гарантии на приживление ниже.

All-on-6

Увеличить количество искусственных зубов и придать большую стабильность протезу помогает метод протезирования на 6-ти имплантах. Полное протезирование челюсти проводится также, как и в случае с 4-мя штифтами: в верхнюю или нижнюю челюсть вставляют 6 имплантов. Затем на них крепится челюсть на титановой балке, которая помогает перераспределять нагрузку. После приживления временный протез заменяют постоянным.

Количество зубов при таком виде имплантации увеличивается до 12. Челюсть более стабильна. Если 1 имплант не приживется, протезом все равно можно пользоваться, нагрузку возьмут на себя оставшиеся 5.

Этот вид имплантации несколько дороже, поэтому при нормальной плотности кости имплантологи советуют вставлять 4 импланта, а к 6-ти прибегать в случае больших потерь костной ткани.

Однако, при любой из этих методик нужна достаточно хорошая сохранность тканей в районе передних зубов, а временный протез приходится заменять на постоянный. К тому же, существуют клинические случае, при которых даже 6-ти имплантов недостаточно для нормального функционирования протеза.

Resmile

Этот метод предлагает индивидуальный подход к полному несъемному протезированию: количество имплантов отличается от случая к случаю и может достигать 12-ти. Причем на цене это никак не отражается. Количество зубов увеличивается до 14, как в натуральной челюсти.

В протоколе используют швейцарские импланты ROOTT. У них широкая линейка моделей, имплантолог может легко подобрать штифт под каждый клинический случай. Часть имплантов устанавливают вертикально, часть под углом. Их длина тоже различается. В результате получается стабильная челюсть с силой укуса, близкой к естественной. При этом удается обойтись без костной пластики в большинстве случаев, а если она необходима, то ее проводят одновременно с установкой имплантов.

Еще одно отличие инновационной технологии Resmile в том, что полное протезирование на имплантах проводится сразу постоянным протезом. Не нужно ждать, пока штифты приживутся и только потом менять временный протез на постоянный. Пациент получает идеальную улыбку раз и навсегда. Ну или по крайней мере, на ближайшие 20 лет. Именно столько служит керамокомпозитный протез на стекловолокне.Потом его просто обновляют.

Другие достоинства метода:

Небольшой список противопоказаний. Метод можно применять при диабете, СПИДе и ВИЧ. Подходит для пациентов с остеопорозом, узким альвеолярным гребнем и пародонтитом.

Малоинвазивный способ имплантации (через прокол в десне) сокращает период реабилитации до 1-й недели.

Восстановление жевательной функции близко к 100%

Минусы метода: его возможно применить только в клиниках с современным оборудованием. Имплантологу необходимо пройти специальное обучение. Это делает применение методики ограниченным. Применяют его только в нескольких клиниках, в основном в Москве и Санкт-Петербурге. Она из таких клиник- московский центр дентальной имплантации ROOTT. Специалисты МЦДИ РУУТТ участвовали в разработке метода и успешно применяют его уже несколько лет.

От чего зависит успех полного протезирования на имплантах

Имплантология – область профессиональных компетенций. Мастерство хирурга определяет 80% успеха операции. Но учитывать нужно все: качество самого импланта и плотность костной ткани, в том числе.

Последнюю проблему решают птеригоидные импланты. Это относительно новый вид штифтов, длина которых позволяет устанавливать их в крыловидной (птеригоидной) кости. Там плотность ткани выше и импланты более стабильны. В то же время птеригоидные импланты не такие длинные, как скуловые, их установка более безопасна. Уровень приживаемости штифтов выше 97%. Птеригоидная имплантация подхо

дит для пациентов с выраженной атрофией костной ткани, особенно, если пластика кости по каким-либо причинам не показана. Такая операция делает возможным тотальное протезирование на имплантах для пациентов, которым другими имплантами операцию провести нельзя.

Протезирование при полном отсутствии зубов возвращает не только улыбку, но также уверенность в себе и возможность наслаждаться жизнью в полной мере.